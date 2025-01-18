Gazze barışı; ABD, İsrail'in peşine takılmayacak…

İsrail'in de onaylaması üzerine Hamas ile müzakere edilen Gazze'de ateşkes anlaşması, soykırıma uğrayan mazlum Filistin halkının zaferidir.

Çekilen acıların büyüklüğü oranında inşallah, barışın getireceği huzur, güven ve refah da büyük olacaktır. Allah, Kur'ân'da müminlere bu gerçeği hatırlatmış, örneklerini vermiştir.

İsrail, yakın tarihin en vahşi, en kanlı, en büyük zulmünü "medeni" denilen dünyanın gözü önünde işledi.

İsrail'in elindeki kan; başta ABD, Almanya, İngiltere, Fransa'nın da elinde var.

İsrail soykırımı gösterdi ki;

1. Batı'nın Haçlı/Siyonist zihniyetinin "medeniyet, barış, demokrasi" yaldızlarıyla kapatılamayacak kadar sahte, ikiyüzlü ve insanlık dışı olduğunu bütün dünyaya gösterdi.

Batı'nın artık dünyaya vereceği insanî hiçbir mesaj yoktur. Batı, inanılırlığını kaybetmiştir.

2. Dünya yeni bir insanlık mesajına muhtaçtır.

İsrail'i ve ABD'yi bütün kıtalarda protesto eden milyonların haykırdığı budur; demokrasi olacaksa insanî olmalı, içinde merhamet, şefkat, adalet bulunmalı...

İşte bu arayış çağrıları Müslüman aydınları, yöneticileri yeni bir hamle başlatmaya çağırıyor.

Bu hamle, İslam'ın yüksek prensiplerinin, ahlâk ve adalet anlayışının; kültür, sanat, fikir, edebiyat alanında yeni sesler, yeni kahramanlar eliyle bütün insanlığa tebliğini zaruri kılıyor.

Güçlenen, Türkiye Yüzyılına hazırlanan milletimize inşallah, mazisindeki heybetine yakışan hamleler düşüyor.

Özellikle Avrupa'da; Gazze'ye, Filistinlilere destek veren merhamet/vicdan yükselişi, Müslümanların heyecanını en az onlar kadar paylaşan samimi çığlıklar, tam da milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mısralarını hatırlatıyor:

"Doğrudan doğruya Kur'ân'dan alıp ilhamı,

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm'ı."

3. Gazze'deki barış anlaşması, ABD ve Avrupa'da yönetimleri etkileyecektir.

Filistin halkına destek çıkan milyonların hissiyatı, artık Batı'da, insanlık değerlerinin mihenk taşı olarak zemin bulacaktır.

İsrail soykırımı, bilhassa ABD'yi fazlasıyla hırpaladı.

Biden yönetimi ve zulme ortak olmada pay sahibi olan ABD'deki güç odakları, bunun hesabının sorulmasından kendilerini kurtaramaz.

Trump, bu hesap sorma beklentisini kullanacak ve yargıda, Pentagon'da, ABD Dışişleri Bakanlığında tasfiyeler yapacaktır.

Aynı hesap Almanya'da, İngiltere ve Fransa'da da sorulacaktır.

En büyük bedeli de İsrail ödeyecektir.

Gazze'deki barış, şimdiden İsrail kabinesinde çatlak meydana getirmiştir.

Masum Filistin halkına; bebek, çocuk, genç, ihtiyar demeden tarihin en büyük zulmünü işlerken İsrail, bir bütünlük içinde görünüyordu.

Barış döneminde birbirlerine düşecekler.

Bütün dünya hesap sormak için soykırımın mesullerine odaklanacak.

4. Trump yönetimi, İsrail'in kuyruğuna takılmayı bırakacaktır.

10 gün önce Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan küfürlü bir içeriği sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekonomist Jeffrey Sachs; sosyal medya hesabındaki konuşmasında, Netanyahu'yu ABD dış politikasını manipüle etmekle ve Ortadoğu'da "bitmeyen savaşlar" düzenlemekle suçluyor..

Sachs, video kaydında, Netanyahu'nun Irak ve Suriye'deki savaşları başlattığını söylüyor, "Netanyahu bugün bile bizi İran'la savaşa sürüklemeye çalışıyor" diyor ve Netanyahu'ya alenen küfrediyor.

Trump, kendi sosyal medya hesabından bu konuşmayı paylaştı.

Trump yönetimi sadece İsrail'in peşinden sürüklenmeyi bırakmayacak.

ABD'deki Siyonist Yahudi lobisi ile de maraza çıkacak.

İsrail, bugün dünyanın bir numaralı zalim devletidir.

Gazze barışı, zalimlerin uykularını kaçıracak, Filistin, Suriye ve hür dünyanın insanlık ve huzur umutlarını artıracaktır.