Milletimiz, neden “ihtiyatlı bir iyimserlik” içinde?

Cumhur İttifakının başlattığı İmralı hamlesinin, beraberinde bir takım tereddütler ve endişeler getirdiği biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Grup Toplantısındaki konuşmasında bu durumu şöyle dile getirdi.

"Gelinen noktada, aziz milletimizin bu konuda 'ihtiyatlı bir iyimserlik' içinde olduğunu görmekteyiz. Hükümet olarak, her vakit olduğu gibi bu hususta da şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetlerine asla halel getirmeyecek bir şuurla hareket ediyoruz."

Devlet aklının attığı adımlar konusunda elbette milletimizin güveni tamdır. Bölücü terör örgütü PKK ile kararlılıkla yürütülen mücadele, bu örgütü, içeride bitme noktasına getirmiştir. Şam'da BAAS rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'nin kuzeyinde PKK yapılanması YPG de tam bir çıkmazın içine girmiştir.

Türkiye'nin, başta savunma sanayisi olmak üzere her alanda gücünün zirvesinde bulunduğu bu dönemde hedef "Terörsüz Türkiye"dir.

Türkiye, yakaladığı tarihî fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek ve devlete silah doğrultanları bitirecektir.

Milletimizin, devletine olan güveni tam olduğu halde neden "ihtiyatlı iyimserlik" var?

1. "Çözüm süreci" denilen tecrübe gösterdi ki, bölücü terör örgütü ve onun siyasî hareketleri ikiyüzlüdür.

20 Temmuz 2015 ile 9 Mart 2016 arasında "öz yönetim" talebi ile isyan eden bölücü teröristler; Diyarbakır'ın da içinde olduğu bazı il merkezlerinde ve 19 ilçede, hendek ve barikatlar kurdular.

Terör eylemlerinde, 793 güvenlik görevlisi şehit edildi. 314 sivil hayatını kaybederken, 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ve 2 binden fazla vatandaş yaralandı. Operasyonlarda öldürülen PKK'lı sayısı ise 4 bin 571 olarak açıklanırken, 716 terörist sağ ele geçirildi. Doğu ve Güneydoğu'da toplam 2 bin 307 hendek ve barikatın kaldırıldığı bildirildi.

Bu isyanın içinde FETÖ'nün üniformalı hainleri, arkasında ABD vardı.

ABD, sonuç alamayınca 4 ay sonra 15 Temmuz 2016'da FETÖ hain darbe girişimini devreye soktu.

Şimdi ise TSK'da FETÖ'nün etkisi yok ve ABD doğrudan Suriye'nin kuzeyinde PKK ile sarmaş dolaş...

2. İhtiyatlı bir iyimserlik var çünkü DEM Parti yetkilileri, hâlâ müzakere yapılıyor havasını vermeye çalışıyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada İmralı heyetinin görüşmelerini "bir tartışma süreci" olarak adlandırıyor.

Neyi tartışıyoruz?

Eli kanlı PKK terör örgütü şartsız şurtsuz ve müzakeresiz silah bırakacak...

Bunun lamı cimi yok.

İmralı'dan, içeriye dışarıya, "silahı bırak" çağrısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün söyledi:

"Eğer örgüt bu çağrıya kulak tıkar ve ipe un sererse, bağlantılı yapılar da kendilerinden beklenen iradeyi sergilemezse, o zaman biz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz."

Yani kadife eldiven içindeki demir yumruk çıkar...

Bu kadar açık. Burada tartışılacak ne var?

DEM Parti ipe un sermeyi neden deneyecek?

Çünkü hâlâ ABD'den Fransa'dan, İran'dan beklentileri var. Akıllarınca devleti oyalamaya çalışacaklar.

3. Erdoğan'ın altını çizdiği bağlantılı yapılar meselesi var.

DEM Parti bunların başta geleni.

Ama bir de ABD yönetimi var.

Asıl tehlike, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG/PYD'ye bir terör devleti kurdurma kalleşliğidir.

Suriye'nin neredeyse üçte birini halen işgal altında tutan, YPG terör örgütüdür.

Evet, Öcalan İmralı'dan çağrı yapsa bile başta Kandil'deki terör baronları ve YPG silah bırakacak mıdır?

YPG, silah bırakmazsa ne olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bu sorunun cevabını da verdi:

"Suriye'nin doğal kaynaklarını da gasp eden YPG terör örgütü, şayet kendini feshedip silah bırakmazsa, yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır."

Milletimizin bu sürece ihtiyatla yaklaşmasının bir sebebi de, ABD yönetimine güven duyulmamasıdır.