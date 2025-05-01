Özgür Özel uyanık, kendisine alan açıyor…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında ilginç bir arkadaşlık var.

Gerçekten merak konusu; Özel, İmamoğlu'ndan korkuyor mu, ona kambur mu, bağımlı mı, bağlı mı, Kılıçdaroğlu'nu hançerlemedeki kader ortaklığının mı etkisinde?

Çocuğa elma şekeri uzatır gibi İmamoğlu'na şirinlik yapıyor.

Ancak kafasında İmamoğlu'nun aday olamayacağı kesinleşmiş.

Kendisine alan açabilmek için de Mansur Yavaş'ı hırpalıyor.

Öyle ki, İmamoğlu aday olamayınca Mansur Yavaş aday oluyor ama, hemen parlamenter sisteme geçiliyor ve Yavaş eski zamanların etkisiz Cumhurbaşkanlığı konuma kaydırılıyor.

Özgür Özel'e bak. Kendini nerede görüyor acaba? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında atıp tutuyor. Sanki Yavaş, onun oyuncağı, otur otur, kalk kalk dediği biri. Aklını Özel'e kiraya vermiş, iradesi yok, sözü yok öylesine bir isim...

Özgür Özel'in yaptığı haddi aşmak, gayrı ciddilik, kendini herkesin üstünde görme düşkünlüğü.

Kimi diyor ki, Özgür Özel balataları yakmış, kafayı sıyırmış.

Hani araçlarda balata yanar da frenler tutmaz araç durmaz, sağa sola savrulur.

Bunun gibi Özgür Özel de stres, sıkıntı ve panikten kontrolü kaybetmiş, adeta deliye dönmüş, saçmalamaya başlamış...

Bunları neden yazıyoruz?

Özgür Özel, önceki gün Saraçhane'deki İBB merkez binasında gazetecilerin sorularını cevaplarken şunları söyledi:

"Soru şu. 'Gün geldi, İmamoğlu aday olamadı. Ne olur?' Eğer aday etmezlerse yüzde 70 ile seçim kazanılır. Çıkardığımız milletvekili sayısı 400 olur. Hemen anayasayı değiştirecek gücümüz olur. O durumda da hem Ekrem İmamoğlu dışarı çıkar hem de hızla anayasa değişir, icranın başı cumhurbaşkanı olmaktan çıkar, başbakan olur. Ekrem İmamoğlu da başbakan olur. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz an başbakan adayımızdır. Bakanlarıyla bu ülkeyi yönetecek."

Yanında çay simit de istiyor musun?

Böyle hayal kuranlar için biliyorsunuz, "gece yorgan kaymış üstü açık kalmış" denir.

Öylesine hayal dünyasında yaşayan birinden söz ediyoruz.

Yüzde 70 ile kazanıyorlar, 400 milletvekili çıkarıyorlar, Anayasayı değiştiriyorlar, İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarıyorlar, icranın başına getiriyorlar...

(Yargıyı teslim alıyorlar, hak/hukuk/adalet neymiş göreceksiniz diyorlar...)

Yalnız Özgür Özel bir noktayı karanlıkta bırakıyor.

Seçimi yüzde 70'le kazandıklarında adayları kim?

Öyle ya kendisi de kabul ediyor, İmamoğlu hapiste aday değil; pekiyi aday kim?

İşte orada Mansur Yavaş'ın ismi geçiyor.

Nasıl mı?

Fatih Altaylı'ya konuşurken Özel şöyle diyor:

"Büyük bir coşkuyla hızla güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapılır. Bir Cumhurbaşkanı seçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş olur, Başbakan İmamoğlu olur. Yavaş, o sürece katkı sağlayan Cumhurbaşkanı olarak milletin gönlündeki figür olur..."

Yani Mansur Yavaş halkın oyu ile seçilecek, sonra parlamenter sisteme geçilecek, İmamoğlu icranın başı olarak başbakan olacak, Mansur Yavaş da meclisin seçeceği Cumhurbaşkanı olacak.

Kılıçdaroğlu, "gel bakalım Muharrem" demişti.

Özgür Özel de "gel bakalım Mansur" mu diyecek?

Faşist kafayı ne kadar çağrıştırıyor.

Bir şey daha var.

Özgür Özel kendisinin ne olacağından hiç bahsetmiyor?

Sen kalk Türkiye'yi kurtarmak için CHP Genel Başkanı ol, ama "ben çekilip istirahat edeceğim" de.

Yemezler...

Dedik ya, kendisine alan açabilmek için Mansur Yavaş'ı da hırpalıyor.

İmamoğlu içerde iken, önümüzdeki süreçte Yavaş'ın de üstünü çizecek/çizdirecek ve kendisi aday olacak. Uyanığa bak sen.

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