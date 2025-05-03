Adım adım Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne…

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olacak.

Yapımı tamamlanan gıpta edilecek eserleri; KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacak.

Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekâtını hazmedemeyen Batı, 51 yıldır baskılarla, ambargolarla, tarihî antlaşmaları, Türk'ün haklarını çiğniyor.

Hele İngiltere, bizimle birlikte garantör devlet iken, Avrupa Birliği'nin tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimini bütün Kıbrıs'ı temsilen üyeliğe kabul kararına itiraz etmedi.

Batı'nın ikiyüzlülüğünü en çarpıcı şekilde anlatan bu kararla, bizi durduracaklarını, etkisiz kılacaklarını zannettiler.

Türkiye; Kıbrıs Türk'üne, haklarına, bağımsızlığına, güvenliğine sahip çıktı.

Güçlenen Türkiye, artık adım adım Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapı taşlarını döşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya dönüşünde uçakta gazetecilere;

"Biz Kıbrıs adasında iki devletli çözümle, tarihi sorunları geride bırakabileceğimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz." dedi.

Bugün açılan ve Kıbrıs Türk Devleti'nin sembolü haline gelecek olan eserlerin anlattığı budur.

TEKNOFEST'in bu yıl KKTC'de yapılmasının anlattığı da budur.

TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivali, ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti.

İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışta yaptığı konuşmada;

"51 yıl önce ambargolarla bileği bükülecek zannedilen, askerine telsiz dahi üretemez sanılan Türk milleti, boyun eğmeyerek, Milli Teknoloji Hamlesi'yle İHA'larını, uydularını, jet motorlarını, helikopterlerini, çıkarma gemilerini, otomobillerini kendi imkânlarıyla üretmeyi başardı" dedi.

Bakan Kacır, TEKNOFEST'i Lefkoşa'da gerçekleştirmelerinin, Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesi ve Ada'daki ebedi Türk varlığının nişanesi olduğunu da belirtti.

Şu sözleriyle de milletimizin hislerine tercüman oldu:

" Oyun yeniden kurulup dünya yeniden inşa edilirken tarih ve talih, Türkiye'yi çağırıyor. Bu yeni dönemde hiç olmadığımız kadar güçlüyüz. Başkalarının yazdıkları senaryolarda kendisine biçilen rolü oynayan değil, oyunları bozan, oyun kuran, sözü güçlü, gücü tesirli bir ülkeyiz. Bu gücün arkasında, iman, inanç, azim ve gayret var. Bu gücün arkasında özgüven, Bayraktar'la, Akıncı'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla gökyüzüne vurduğumuz mühür var. Artık yeni bir döneme adım attık. Bu dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin, Türk dünyasının, Kıbrıs Türkü'nün ve KKTC'nin yüzyılıdır. Vakit yaklaşmaktadır. Bu güzel adada kalıcı barış ve istikrar yakındır, Kıbrıs Türkü'nün haklarının teslim edilmesi, iki devletli çözüm yakındır. KKTC'ye yönelik haksız izolasyonların kırılması, ambargoların kalkması yakındır. Çünkü Türk milleti tarih sahnesine yeniden çıkmış ve gücünü yeniden ispat etmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Lefkoşa'da yapacağı konuşma; İsrail'in Gazze katliamlarının, Suriye'yi karıştırma hamlelerinin karamsar gelişmeleri sırasında ve Doğu Akdeniz'deki gerilimli ortamda, tarihî bir konuşma olacaktır.