Özgür Özel, namusunu ortaya koymayacaktı…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu savunurken, "kendi namusum kadar kefilim" dedi. Üstelik yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu ile birlikte ismi geçen İBB bürokratlarının hepsi için namusunu ortaya koyarak kefil oldu.

Ekrem İmamoğlu sadece yolsuzluk soruşturmasının en öndeki ismi değil. Şaibeli CHP kurultayında da baş rollerde...

İşin ucunun Özgür Özel'e dokunmaması mümkün mü?

Özel, namusunu ortaya koyarken kendini de yaktığının farkında olmayabilir mi?

Şu anda CHP, iki fırtınanın ortasında.

1. Şaibeli kurultayın yaklaşan fırtınası.

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk, rüşvet, çökme, çökertme soruşturmasının kasırgaya dönüşen fırtınası.

1. Kılıçdaroğlu neden konuşmuyor baskısı.

İmamoğlu'nun trolü gibi davranan, akademisyen etiketli biri, tam anlamıyla tetikçi provokatör gibi ortaya çıkıverdi.

Emrah Gülsunar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması, açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir." dedi.

Bir "akademisyen" böyle konuşur mu? Bu çirkin üslupla tahrikçilik yapar mı?

İmamoğlu da, Özel de bu tetikçiye tepki vermedi.

Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri sert tepki gösterdiler.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın tepkisi de şöyle oldu:

"Ahlaksız! CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için ettiği laflara bak! O lafları yersin bir gün... Senin ve sahiplerinin maması kesilecek diye panikliyorsun. Yüzüne tükürülecek biri varsa kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlardır! Ve ondan beslenen senin gibileridir. 'Kılıçdaroğlu konuşsun, Kılıçdaroğlu niye susuyor? Mahkemeye niye gitmiyor?' korosu, aldıkları talimat üzerine yine sahneye çıktı. Bakın; dua edin de Kemal Bey konuşmasın..."

Kılıçdaroğlu'na yüklenen üç gazeteci dikkat çekti.

Nevşin Mengü, Fatih Altaylı ve Emin Çölaşan...

Çölaşan, Sözcü gazetesindeki köşesinde Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

Nevşin Mengü, Savcının, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek "usulsüzlük yok" diye ifade verirse dosyayı kapatırız' iddiasını ortaya attı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 'Savcının Kılıçdaroğlu'na haber gönderdiği, 'ifade ver dosyayı kapatalım' dediği iddiası külliyen yalandır' dedi."

Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şaibeli kurultay fırtınası, sadece CHP'nin bünyesini sarsmıyor. Saraçhane bülbüllerinin çoğunu, daha şimdiden dut yemiş bülbüle döndürdü. İmamoğlu'na kefil olan kala kala 3-5 kişi kaldı.

2. İstanbul'daki yolsuzluk fırtınası.

Tam anlamıyla kasırgaya dönüştü.

İmamoğlu'nun ekibinden isimler itiraflarıyla damı, çatıyı uçurdular.

İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'tan sonra İBB İştiraklerden Sorumlu Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldular.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı." dendi.

İfade çok önemli: "Bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı..."

Son olarak, soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra 2 kez etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheli iş insanı Eyüp Subaşı; 'Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ile bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları, 'sistem' diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler. Bu oluşumun amacı, İmamoğlu'na seçim kazandırmak ve siyasi iktidar olmaktır.' ifadelerini kullandı.

Demek, İmamoğlu'nu da aynı merkezler FETÖ elebaşı gibi gaza getirmişler. "Yürü, biz arkandayız" demişler...

Özgür Özel, "dosya boş" derken boş konuşuyor.

Dosya dolu ve her geçen gün daha da doluyor.

Özel, siyasi hayatının en büyük hatasını yaptı, namusunu ortaya koymayacaktı...