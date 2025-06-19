İsrail saldırıları; iyi ki Erdoğan ve Bahçeli var

Amerika Birleşik Devletleri de İran-İsrail savaşına müdahil olmak üzere. Bölgemizin, sınırlarımızın derin bir kaos içine girdiği şu günlerde; neden "iyi ki, Erdoğan, Bahçeli ve Cumhur İttifakı var" diye düşünüyoruz?

Şu anda makul büyük çoğunluk evet, böyle düşünüyor.

Çünkü CHP zihniyetinin, Erdoğan düşmanlığı ile gönlü kararmış, aklı başından gitmiş muhalefet için, "ya onlar iktidarda olsaydı?" ihtimali ne kadar ürkütücü...

Kısa bir hatırlatma yapalım.

CHP'nin bundan önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayında, Suriye'deki YPG/PKK terör örgütü için "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" demişti. YPG/PKK terör örgütü 820 havan ve roket saldırısı gerçekleştirmiş, Şanlıurfa ve Mardin'de 20 sivil şehit olmuş, 159 kişi yaralanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde de, "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" herzesini yemişti.

CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel aynı kafada.

Özel, Ortadoğu'daki gelişmeler ve "İsrail tehdidi" konusunda TBMM'de yapılan kapalı oturum sonrası 8 Ekim 2024'te yaptığı açıklamada, "Bugünden yarına Türkiye'ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok." demişti.

Bugünlerde İsrail televizyonlarında açıkça, "İran'dan sonra finalde Türkiye var..." diye tehditler savruluyor.

Evet, iyi ki Erdoğan, Bahçeli var.

Düşmanını tanı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tespit ve uyarılarını hatırlayalım.

Erdoğan 1 Ekim 2024 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada şunu söylemişti.

"'Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen Teknofest organizasyonunda yaptığı konuşmada, "ey millet evladı, düşmanını tanı" uyarısını tekrarladı:

"Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kâhin olmaya gerek yoktur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes meselenin Kudüs'le, Mescidi Aksa'yla, vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden anbean takip ediyoruz."

Bahçeli'nin uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında şu uyarıyı yaptı:

"Bir defa şu gerçeğin idrak ve ifadesi, fikir ve siyaset namusu adına mecburidir ki, İsrail; küresel emperyalizmin kiralık katili, şımarmış ileri karakolu, bölgesel barış ve istikrarın amansız muhalifidir.

Gazze'de dökülen mazlum kanları kurumamıştır. Suçsuz günahsız bebeklerin, çocukların, kadınların ve diğer masumların feryat figan içinde katledilmeleri asla unutulmamış, unutulmayacaktır.

İsrail'in siyasi ve stratejik amacı, Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimize düşmanı gösterirken son İsrail saldırıları üzerine devlet aklının sesini de duyurdu. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dün yaptığı konuşmada tarihe not düştü:

"İsrail saldırılarının Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız, ilgili bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkaracağız ki bırakın bize saldırmayı, kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, devletlerden bir devlet değildir. Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın. Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin. Tarihimizden ecdadımızdan devraldığımız mirasla saldırgana hak ettiği cevabı veririz..."