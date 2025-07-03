Özgür Özel, FETÖ'nün yuvarlandığı çukura düştü…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ elebaşının düştüğü çukura düştü: Devlete meydan okuyor.

Aynı çukurda, Batı'ya bel bağlama, onlardan yardım dilenme, milleti yok sayma var.

Özgür Özel, Türkiye'yi Almanya'ya şikâyet ediyor, İngiltere'ye adeta yalvarıyor.

Önceki gün İstanbul Saraçhane'deki mitingi, İngiliz Reuters haber ajansı naklen yayınlıyor... Bu ne CHP sevgisi, bu ne İmamoğlu yatırımı...

İmamoğlu'nun tutuklanması, Özgür Özel'in sadece aklını başından almamış. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor, karaya vurmuş balık gibi çırpınıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane'de şunları söylüyor:

"Bu darbenin başında bir cunta başkanı var. Milletin, Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Recep Tayyip Erdoğan, artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır. Ama sen gideceksin, İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak."

Bu hakaret, bu kin/nefret patlaması, 27 milyon 834 bin 589 seçmenin oyu ile Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a...

Erdoğan, neden artık Cumhurbaşkanı değilmiş?

İmamoğlu etrafındaki yolsuzluk soruşturulsun, şaibeli CHP kurultayının hesabı verilsin dediği için mi?

Yargı görevini yapmasın mı?

Çalmışlar, iş insanlarına çökmüşler, rüşvet, rant, bavulla para kaçırmalar.

Şikâyetçi olanlar CHP'li. Mağdur olanlar CHP'li. 30'dan fazla İmamoğlu yakını bürokrat, iş adamı itirafçı...

Yargı görmesin mi bunları? "Özgür Özel, namusunu ortaya koydu, daha da bu soruşturma devam etmemeli" mi desinler?

Özgür Özel, Saraçhane'deki hakaretleri ve yargı mensuplarını tehditleri ile:

1. Demokrasi kültürüne, bizzat demokrasiye, devlet kurumlarına zarar veriyor.

2. Sorumsuzluk batağında siyasî üslubu kirletiyor, zehirliyor.

3. İç barışı dinamitliyor. Tam da iç cephenin bütünlüğü için adımlar atılırken siyasî provokasyon yapıyor. CHP'li kitleyi kışkırtıyor.

4. Millet iradesini yok sayıyor. Erdoğan'ı destekleyen milyonları aşağılıyor.

5. Yargı sürecine müdahale ediyor, yargı mensuplarını itibarsızlaştırıyor.

6. Boş konuşuyor. Erdoğan gibi bu ülkede cuntacıları bitirmiş, darbecileri rezil etmiş, FETÖ ihanetine milletiyle birlikte dur demiş bir lidere, hangi yüzle, hangi vicdansızlıkla "cunta başı" diyor.

7. CHP, cuntacılarla iş tutarken, darbecilere yol açarken, darbe hükümetlerine bakan, başbakan verirken, e-muhtıralara alkış tutarken, daha nice pislikten utanmayan Özgür Özel, milletimizin aklıyla alay ediyor. Kalkmış, aynaya bakmadan konuşuyor.

8. Özgür Özel'in hali, millete hizmet noktasında hiçbir hazırlığı projesi olmadığı halde Erdoğan düşmanlığı ile pirim yapmaya kalkan bir zavallı siyasetçi portresidir.

9. Özgür Özel bu kuru kabadayılığı ile CHP zihniyetinin, bitmeyen millete tependen bakma, kibir ve enaniyet afra tafrasından başka bir şey değildir.

10. Siyasetin yeni CHP kabadayısı Özgür Özel; haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan üslubu ile tahammülsüzlük, hazımsızlık ve çaresizlik sergilemektedir.

11. Özgür Özel, milletin yanında değil, Peygamber Efendimize, Hz Musa peygamberimize hakaret eden Leman alçaklığının yanındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sorulması gerekeni sordu:

"Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır. Özgür, git bir göz doktoruna görün. Hadi yolsuzlukları, hırsızlıkları, sahtekarlıkları, belediyeleri saran rant ve rüşvet düzenini, diyet borcundan dolayı savunuyorsun peki bu küstahlığı niçin savunuyorsun?"

Hazreti Muhammed (SAV) sevdalısı milletimizin içi yanarken sen neden peygamber düşmanlarının yanında saf tutuyorsun?

Dün pazar yerindeydim. Esnaf arkadaş, "Peygamberimize yapılan hakareti duyunca tüylerim diken diken oldu" dedi.

Milletimizin muhabbeti, hissiyatı budur.

Milletimizi tanımayanlar, yabancıların çorak vadilerindeki seraplarda hayat suyu arayanlar asla başaramayacaklar.

Milletin temiz sinesi; kin, nefret, zehir, çirkeflik, İslam düşmanlığı.. bunların hepsini söküp atacaktır.