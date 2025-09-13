Küçük muhalefet, “CHP biterse biz de biteriz” diyor…

Son seçimde CHP şemsiye altına giren muhalefet partilerinde, ruh çağırma seansı gibi 6'lı Masa'yı daha da genişleterek yeniden kurma çağrıları yapılıyor.

15 Eylül'de yargıdan, "şaibeli kurultay" davasında kayyum kararı çıkması ihtimali, sadece CHP'yi panikletmedi.

Küçük muhalefet partileri de, "yeniden beraber olmalıyız" telaşı yaşıyor.

CHP ile ilgili büyük yolsuzluk soruşturmalarına gözlerini kapatan muhalefet, son kale olarak gördükleri CHP'yi savunma derdinde.

İlginçtir hiçbir muhalefet parti lideri, yüzyılın yolsuzluk soruşturması için; "Nedir bu iddialar? İhbar edenler CHP'li... Delegenin oylarının menfaat karşılığı alındığını belgeleyenler CHP'li... Rüşvet, işadamlarına çökme, soygun itirafları, İmamoğlu'nun etrafındaki bürokratlar ve işadamlarından geliyor...

Ama küçük muhalefet partilerinin liderleri, "nedir bunlar böyle?" diye konuşamıyor.

Yani şunu diyemiyorlar: Tamam kayyum uygulamasına karşıyız amma, yargıya intikal eden böylesine büyük yolsuzluk iddialarını da görmezden gelmek olmaz. Yargıya baskı yapılmamalı, gerçek ortaya çıkmalı" diyemiyorlar.

CHP biterse, biz de biteriz düşüncesi, uykularını kaçırıyor.

Muhalefetin CHP'yi savunması iki sebepten:

Birincisi; hemen hepsi CHP şemsiye altına girerek milletvekilliği elde ettiler.

CHP'ye kambur durumdalar.

Hele AK Parti'ye vefasızlık edenlerin, bir de CHP'yi yüzüstü bırakmaları, onları insan içine çıkamaz hale getirir.

İkincisi,. CHP biterse bunların sığınacağı yer kalmaz.

Bakınız muhalefetin şu son CHP-kayyum meselesinde neler dediklerini bir hatırlayalım.

DEM Parti:

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

DEM Parti'nin; ideolojik yapısı, düşünce dünyası ve sistem partisi olma hüviyetini hatırlatan bir dayanışma ziyareti bu...

Bakırhan, "Biz kayyum atanmasına karşıyız. Bunu bir hukuksuzluk olarak değerlendiriyoruz. Geçmişte de bunu yaşayan bir parti olarak bu hukuksuzluklar karşısında CHP'yle dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum" diyor. "Başta muhalefet partileriyle olmak üzere omuz omuza yürüyeceğimizi, birlikte mücadele edeceğimiz belirtiyoruz." diye konuşuyor.

Genişletilmiş 6'lı masada yerini hazırlıyor.

İYİ Parti:

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, CHP'ye kayyum atama düşüncesini "siyasi çılgınlık" olarak niteliyor. "Atatürk'ün partisine, Cumhuriyeti kuran partiye bunu yapamazsınız" diyor.

Gelecek Partisi:

Genel Başkan Davutoğlu, "siyasi ahlâkı yok edenlerle mücadele etmeliyiz. İktidar ne ile ilgileniyor? İktidarın ilgilendiği mesele, kayyumu her yere yaymak"

Demokrat Parti:

Genel Başkan Gültekin Uysal, "Siyaseti dizayn edecek, milletin iradesinin şekillenmesinin önüne setler, engeller oluşturacak hamleler, projeksiyonlar, mühendislikler görüyoruz. Geçmiş süreç içerisinde Altılı Masa bünyesinde de Türkiye'de insanımızın arasına örülmüş duvarları yıkmak adına önemli bir irade koymuştuk. Önümüzdeki süreç Türkiye için çok kritik. Bu manada sorumluluk duygusuyla hep beraber hareket edeceğimizi düşünüyorum" diyor.

DEVA Partisi:

Genel Başkan Ali Babacan, "Normal demokraside böyle bir şey olur mu? Bir ülkenin ana muhalefet partisine gece gündüz sürekli kayyum korkusu yaşatılır mı? Bu Türkiye'nin en büyük demokrasi ayıbıdır" diyor.

Zafer Partisi:

Yazılı bir açıklama yayımlayan Genel Başkan Ümit Özdağ; "CHP, düşman ceza hukuku uygulamaları ile muhasara altına alınmıştır. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması bunun son örneğidir" diyor.

Saadet Partisi:

Genel Başkan Mahmut Arıkan, "İktidar, siyasi partileri dizayn etmenin gayreti içerisinde. Nasıl yaparım da muhalefeti kendi istediğim gibi şekillendiririm diye uykuları kaçıyor. Kayyum atamanın zemini oluşturuluyor. Siyasi partilere bu tür müdahaleler, Türkiye'nin geleceğini tehlike altına almaktadır" diyor.

Diyorlar da diyorlar.

Türkiye'nin temel hiçbir meselesi için çözüm teklif etmiyorlar.

İsrail katliamlarından bölgemiz yangın yeri, onların derdi CHP'yi kurtarmak.

Kendilerini kurtarmak adına başka bir yol da bilmiyorlar.