Gazze barışının anlattıkları…

1. Gazzeliler, iki yıldan beri ilk defa nefes aldılar. Dün güneye sıkıştırılmış on binlerce Gazzelinin kuzeye yürüyüşünü ekranlardan görmüşsünüzdür.

Direnen, İsrail'in bombalarına, soykırım zulmüne rağmen toprağını terk etmeyen, barışın en büyük pay sahibi kahramanların zafer yürüyüşü...

Gazzeliler sevinç içinde, yüzleri gülüyor, Yahudiler şaşkın.

Hele üç gün sonra yardım konvoyları içeriye girsinler bir görün o sahneleri.

Filistin'e destek veren, dünyanın dört bir yanında meydanlarda sesini yükselten milyonlar nasıl bir iyiliğin yolunu açtılar, nasıl bir zaferin payandası oldular gözyaşlarıyla tanıklık edeceğiz.

2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin; insanlık, Filistin kardeşliği ve bölge barışı için ortaya koyduğu sarsılmaz iradeye bütün dünya şahit oldu.

Türkiye; insani yardımlardan ABD, Arap dünyası ve İslam ülkeleri ile diplomatik temaslara, Filistin Devleti'nin tanınmasına kadar her alanda yoğun çaba içinde oldu.

Türkiye'nin Gazze barışındaki çabalarının önemini, hem ABD Başkanı Trump hem de Hamas yöneticileri teslim etti.

Trump, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkürlerini ileterek 'büyük sorumluluk aldı, "Kişisel olarak ilgilendi" dedi.

Hamas lideri Halil El-Hayya, "Türkiye, Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşlerimize derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

3. Başta CHP, Erdoğan düşmanlığı ile malul kalemşorlar, "Erdoğan Gazze için bir şey yapmıyor" provokasyonu ile sade vatandaşın kafasını karıştırmak için neler neler dediler. Kösele gibi olmuş kızarmaz yüzler, CHP'nin İmamoğlu'ndan kumandalı genel başkanı, hala hasedinden çatlarcasına ne tahrikler yapıyor...

Erdoğan düşmanlığı, İsrail'den beter Türkiye düşmanlığı yaptırıyor, yazıklar olsun.

4. İsrail'in Gazze'de Filistinlilere uyguladığı soykırım, canavarlık ve Hitler'i geçen katliamlar asla unutulmayacak.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze soykırımında iki yılda katil İsrail, Gazze'ye her gün ölüm yağdırdı.

İsrail ordusu, 67 binden fazla Filistinliyi öldürdü. 2 bin 700 aile tamamen yok edildi. Yaklaşık 170 bin Filistinli yaralandı.

Katledilenlerin 20 bini bebek ve çocuk. 50 bine yakın çocuk, anne babalarından en az birini kaybetti.

Hayatını kaybeden kadınların sayısı da enkaz altında kalanlar ve kayıplar da dâhil olmak üzere 12 bin 500'ü geçti.

İsrail, açlığı silah olarak kullanarak yetersiz beslenme nedeniyle 500'e yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yüz binlerce Gazzeli ise açlık sınırında hayatta kalmaya çalışıyor.

Konutların yüzde 92'si yıkıldı veya hasar gördü. 165 eğitim kurumu, 835 cami ve 3 kilise yıkıldı.

1670 sağlık ve 140 sivil savunma personeli ile 254 gazeteci hayatını kaybetti, 38 hastane, 96 sağlık merkezi, 197 ambulans ve 61 sivil savunma aracı bombalandı.

Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'i bombalama sonucu hasar gördü. 668 okul doğrudan bombalandı, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı. 13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830 eğitimci ve 193 akademisyen ve araştırmacı saldırılarda öldü.

İsrail bir savaş suçlusudur ve sorumlular, Uluslararası Ceza Mahkemesinde mutlaka yargılanacaktır.

Dünyadaki tepkiler de gösteriyor ki, İsrail'in peşi bırakılmayacaktır. Soykırımın, zulmün hesabı sorulacaktır.

5. ABD Başkanı Trump, barış için gerçekten inisiyatif kullanıyor.

İsrail'e duyulan güvensizliği göğüslemeye çalışıyor.

Şüphesiz bundan sonrası da önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkûmların takası, İsrail'in saldırılarını derhâl durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor. Biz, anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak, inşallah biz de yer alacağız. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız."

Türkiye sağlam iradesiyle kararlılığını ortaya koyuyor.

İnşallah 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır.