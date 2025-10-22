Yassıada özlemi; Özgür Özel zıvanadan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetildiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü hakkındaki soruşturma tamamlandı ve 579 sayfalık iddianame hazırlandı.

40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanı ile Aktaş'ın çeşitli suçlardan cezalandırılmaları istendi.

İddianamede CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ayrıntıları ile ifşa edildi. Şüpheli Aktaş'ın, daha fazla ihale almak amacıyla 2024'teki yerel seçimlerden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği öne sürüldü.

Hazırlanan iddianamede, örgütün 63 ayrı eylemine ayrıntılı olarak yer verildi. Evet, tam 63 suç örneği...

CHP'li belediyelerle ilgili aylardır süren soruşturmalar CHP'yi, dolayısıyla Genel Başkan Özgür Özel'i bunalttı.

Özel, milletin aklıyla alay ediyor ve tek bir şey yapıyor; "ortada itiraflar yok, iftiralar var" diye eveleyip geveliyor.

Dün de partisinin TBMM'deki Grup Toplantısında aynı şeyi yaptı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna iş verdiği için suçlanan belediye başkanları hakkında tek bir kanıt yok. 7 tertemiz belediye başkanımızı bir torbanın içerisine atmışlar. 'Mış, miş, duydum, düşünüyorum'la iddianame yazmışlar" dedi.

Kendini tutamadı, zıvanadan çıktı. Yassıada Mahkemelerinin özlemi, şuur altından fırladı ve "gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız" diye bağırdı.

Bağımsız mahkemeler yargılayacak demiyor, "biz yargılayacağız" diyor.

Yassıada Mahkemeleri gibi intikam mahkemeleri kuracaklarını ilan ediyor.

Siz, bu milletin evlatlarının cellâdı mısınız?

CHP zihniyeti evet, budur... Değişmez.

Ancak Özgür Özel, asıl oyuncu değil "yancı" genel başkan olduğu için kendini kaybediyor ama unutmaması gereken bir gerçek var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı; FETÖ ihanetini milletimizle birlikte Çanakkale ruhu ile yerle bir etmiş kadroların sahibidir.

Rahmetli Menderes, yalnızlığından asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahipsiz değildir.

Milletin seçtiği Cumhurbaşkanıdır.

Erdoğan'a Yassıada tehdidi savuran CHP'li zevat, artık meydanın boş olmadığını bilmelidir.

Özgür Özel, kendisiyle baş başa kaldığında, "bu ne böyle, bu kadar da ileri gidilmez, rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, hiç mi vicdanınız yoktu be adamlar" diyordur. Demesi gerekiyordur.

Çünkü öylesine büyük yolsuzluk iddiaları var ki, belgeli, itiraflı, şahıs, yer ve saat tespitli bu iddiaların 10'da 1'i doğru olsa bile yüzyılın yolsuzluk davası ile karşı karşıyayız...

Özgür Özel'in sinirden, köşeye sıkışmasının, zıvanadan çıkmasının, deliye dönmesinin, şirazesinin kaymasının bir sebebi de; artık herkesin diline pelesenk olmuş "İmamoğlu'nun uzaktan kumanda ettiği genel başkan" algısıdır.

CHP'nin başına bugüne kadar hiç böyle bir algının esiri olmuş Genel Başkan gelmedi.

Düşününüz, acınacak bir durum değil mi? Genel başkan koltuğunda oturan bir siyasetçi, kendi hatalarından, hırslarından dolayı batağa saplanmış değil.

Özel; Ekrem İmamoğlu diye bir ismin, zapt edilemez ihtiraslarının cenderesine sıkışmış, kıvranıp duruyor.

Özgür Özel, aslında İmamoğlu tarafından çıkmaz sokağa itildiğinin farkında.

İmamoğlu'nun bu soruşturmalardan paçasını kurtaramayacağını kabul ediyor ve başka cumhurbaşkanı adayları konusunu artık konuşmaya başlıyor.

Özgür Özel, gittiği yolun yol olmadığını yargılamalar başladığında görecek.