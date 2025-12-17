Boraltan faciası; Çeviköz'ler, Namık Tan'lar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuştu.

Son iki asrımızın sadece milletimiz için değil, bütün Türk dünyası için zorluklarla, sıkıntılarla, çilelerle ve işgallerle geçtiğine vurgu yaptıktan sonra bugünkü nesillerin çoğunun bilmediği acı gerçekleri anlattı.

CHP zihniyetinin, Türk milletinin başına nasıl tebelleş olduğunun, bela kesildiğinin tarihî örneklerini verdi.

Bunların başında, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde 1944 yılında, sırf Türkiye dışındaki Türklerle ilgilendikleri için birçok aydın, yazar, sanat erbabının "Turancı" denilerek tabutluklara konulduğunu ve işkence gördüğünü kaydetti.

Boraltan Köprüsü faciası.

CHP'nin taşıdığı en büyük utanç lekesi ise Boraltan Köprüsü faciasıdır.

II. Dünya Savaşı sırasında, Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'nden kaçan Azerbaycan kökenli 146 kişi (bazı kaynaklarda 195) Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nü geçerek sınırdaki Iğdır'da karakola teslim olur.

Sovyetler Birliği, bu kişilerin iadesini talep eder.

Kurşuna dizileceklerini bile bile Ruslara teslim edilen Azerbaycanlılar, köprünün hemen diğer tarafında, elleri bağlı bir şekilde ve Türk askerlerinin gözleri önünde Sovyet askerleri tarafından kurşuna dizilerek infaz edilirler.

CHP, Türkiye'nin tarihine geçmiş bu kara leke ile hiç yüzleşmedi. Azerbaycan'dan, milletimizden özür dilemedi.

CHP zihniyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Türk dünyasına dün de şaşı baktı, bugün de şaşı bakıyor.

Karşımızda Türk milletine, inanç temellerimize hasım, hala Batı merkezlerine bağlı bir CHP zihniyeti var.

Dün Azerbaycanlı kardeşlerimizi Ruslara teslim eden CHP, bugün değişti mi?

Evet, CHP'nin bugünkü kara lekelerini de iki isimle hatırlatalım.

Ermenistan'ı sevindiren Ünal Çeviköz.

İlki, CHP'nin dış politikasını yönlendirenlerden biri Ünal Çeviköz.

Azerbaycan, Irak ve İngiltere büyükelçiliği yapmış emekli diplomat.

2020 Eylül'ünde hem de CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak bir televizyon kanalında, tam da Ermenistan'ın Karabağ'da saldırıya geçtiği günlerde, "Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" dedi.

Evet, böyle dedi. "Söylentilere göre" dedi... Bunu diyen bir Ermenistan milletvekili değil, CHP milletvekili, üstelik Genel Başkan Yardımcısı.

Demek, Boraltan faciasındaki CHP zihniyeti hiç değişmemiş...

CHP yönetimi, o günün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "partimizin görüşü değil, kendisini disipline vereceğiz" falan demiş mi? Kınama yayınlamış mı?

Hayır...

İkincisi yine CHP'nin dış politikasını belirleyen emekli bir büyükelçi.

Yunanistan'ı sevindiren Namık Tan.

Namık Tan... Türkiye'nin eski İsrail ve ABD Büyükelçisi.

28-30 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan CHP 39. Kurultay'ın ardından Genel Başkan Özel tarafından açıklanan yeni MYK'da Dış Politika ve Dış İlişkilerle ilgili Genel Başkan Yardımcısı.

Bakınız, CHP'nin dış politikası yine hangi zihniyete teslim edilmiş...

Geçtiğimiz 17 Haziran'da CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Namık Tan TBMM Genel kurulunda konuşuyor:

"Sizin (AK Parti'nin) ideolojik takıntılarınız yüzünden Orta Doğu'daki saygın ve etkin konumumuzu çoktan yitirdik. Siz gelmeden önce hem İsrail hem de İran nezdinde ağırlığı olan bir Türkiye vardı. Şimdi Hükümetiniz çatışan iki tarafla da sadece husumet yaşıyor."

Bitmedi...

Temmuz 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Somali tezkeresi görüşmelerinde konuşan Tan, Genel Başkan Özgür Özel'in gözünün içine baka baka "Mavi Vatan"a masal diyerek konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyor:

"Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu; sınır ötesi harekâtlarla yetinmedi, denizaşırı maceralara yeltendi. Mavi Vatan, Libya, Suriye, Sudan serüvenlerinin hiçbirinden ders çıkarmıyor."

Mavi Vatan'a "masal" diyen bir Yunan milletvekili değil. Bir CHP milletvekili, üstelik Genel Başkan Yardımcısı.

CHP, Türkiye'nin iç/dış bütün temel meselelerinde milli bir duruş sergilemedi, sergilemiyor, sergileyemez.

CHP zihniyeti değişmez.

Genel Başkanlar değişir ama Ünal Çeviköz'ler, Namık Tan'lar değişmez...

CHP, vesayetin partisidir, yönetimlerinde hep proje isimler olur.