MHP ve Cumhur İttifakı ile Türkiye Yüzyılına…

Milliyetçi Hareket Partisi, 9 Şubat Pazartesi günü kuruluşunun 57. Yılını kutladı.

Türkiye'nin bugün bölgesinde ve küresel siyasette güçlü bir ülke/devlet konumunu kazanmasında MHP, tarihî bir pay sahibidir.

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünün bastırılmasında ve sonrasında kurulan Cumhur İttifakı içinde MHP, bir siyasî parti olmanın çok ötesinde Türkiye Yüzyılının temellerinden biridir.

Cumhur İttifakı, milletimizin Çanakkale ruhu ile şahlanışının devlet ve siyasetteki kalesidir.

Cumhur İttifakı özü itibariyle bir siyasî ittifaktan çok daha değerlidir.

MHP lideri Bahçeli, "Şanla Şerefle 57. Yıl" programında Cumhur İttifakı'na özellikle yer verdi.

Partisinin vasıflarını, dinamiklerini saydıktan sonra sözü Cumhur İttifakı'na getirdi:

"Bağımsız vicdanımızla, barışsever zihniyetimizle; insan sever, milletsever, vatansever anlayışımızla, Türk tarih ve kültürüne muazzam bağlılığımızla, milli ve manevi değer hükümlerine hasbî ve haysiyetli bağlanışımızla 57 yıllık maziyi geride bıraktık. Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi, geleceğin mimarı Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayışının her şekli, Türk milliyetçiliği anlayışına yabancı ve aykırıdır. Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde sergilediğimiz ilkeli tutum ve yüksek sorumluluk ve sağduyulu anlayış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın milli ve manevi değerlerin odağı ve milli çıkarların şaşmaz muhafızı olduğunu göstermiştir."

FETÖ ihaneti şerrinden hayır doğdu.

Siyaset, parti çekişmeleri zemininden Cumhur İttifakı gibi Türkiye Yüzyılı'nı hazırlayacak büyük devlet zeminine yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli gibi iki isim samimiyetleri, karşılıklı muhabbet ve hürmetleri ile Türkiye'yi tarihî sıçrama rampasına çıkardılar.

Türkiye'nin hedefleri artık büyüktür.

Bahçeli 57. Yıl programında bütün samimiyeti ile konuştu:

"İstanbul'un fethinin 600'üncü yıldönümü olan 2053'te süper Güç Türkiye'ye ulaşılacaktır. Güvence Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Gelen Türk asrıdır, Türkiye ve Türk milleti 2071'de cihan ve uzay hâkimiyeti mefkûresini Allah'ın izniyle başaracaktır."

Şer odakları, FETÖ'cüler, PKK'lı hainler ve onları kullanan yabancı odaklar Cumhur İttifakından ve MHP'den, Bahçeli'den çok rahatsız oldular.

Dönem dönem AK Parti ile MHP arasına fitne sokmak için etki ajanlarını, 5. Kol elamanlarını ortaya saldılar.

Bir zamanlar Erdoğan'ın çevresinde yer alan kalemşorlar, AK Parti'nin, MHP'yi bırakıp bugün sadece CHP'nin himayesinde varlıklarını sürdüren kimileri ile ortaklık kurması gerektiğini bile zırvaladılar.

MHP lideri Bahçeli, AK Parti ile aralarını açmak için ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen çirkefe bulanmış fitne çabalarına, her defasında onurlu, sorumlu, faziletli bir duruşla cevap verdi.

Bahçeli'nin Cumhur İttifakındaki varlığı, Türk Milletinin kader denk noktasındaki yükselişinde tarihî bir duruştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, yarınlarımız için güven veriyorsa, bunda Bahçeli'nin payı çok büyüktür.

Türkiye, bölgesindeki ateş çemberinde bir güven, istikrar, barış kalesi gibi yükseliyorsa bunda Bahçeli'nin dik duruşunun, devlet aklının, bilge çıkışlarının rolü büyüktür.

MHP lideri Bahçeli evet, gerçek bir devlet adamıdır.

Erdoğan Bahçeli kardeşliği, dava adamlığı, omuz omuza yürüyüşleri, inşallah Türkiye Yüzyılı ile taçlanacaktır.

Milletimizin duası ve desteği onlarladır...