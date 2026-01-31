Özel iyice şaşırdı; şimdi de İstanbul'da seçim yapalım diyor…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaseti alavere dalavere oyununa çevirdi.

Yolsuzluk/rüşvet soruşturmalarının ağır baskısı altında her gün yeni bir cevher yumurtluyor.

Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "var mısın, İstanbul'da erken yerel seçim yapalım" diyor.

Ekrem İmamoğlu'nu, yeniden aday göstereceğini de söylüyor.

Özel, siyasî şovmene dönüştü.

Yaptığı teklifin gayrı ciddi olduğunu İsmail Saymaz bile görüyor. "Muhalefet liderinin, seçmene gerçek dışı öneriler sunmaması gerekir" diyor.

Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nu düşürdüğü konuma ne demeli?

İmamoğlu için "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı" diyerek ortalığı inlet. Hatta "kendisi vazgeçse bile kesin Cumhurbaşkanı adayımız" diye gürle.

Parti genel merkezinde "Cumhurbaşkanı Kabinesi" kur.

Şimdi de kalk, "seçim bir daha yapılsın, Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Belediye başkanı olsun" de...

Alay mı ediyorsun? Kafa mı buluyorsun?

Ciddiyet, mantık, vefa, sorumluluk bunun neresinde?

Böyle bir siyaset saçmalığını Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye yapmıştı.

İnce'nin adaylığını ilan etmek için kürsüye çağırırken "gel bakalım Muharrem" aşağılaması ne kadar onur kırıcıydı. Kendi adayını daha en başta rencide ediyor, eziyordu.

Şimdi de Özgür Özel, İmamoğlu ile alenen oynuyor.

Hem "cumhurbaşkanı adayımız" diyor, hem de Ekrem seni bir daha İstanbul'a aday yapalım" diyor.

Tamam, Özgür Özel'in niye böyle abuk sabuk davrandığını anlamak zor değil.

CHP'li belediyelerde demokrasi tarihinin en büyük, yolsuzluk, rüşvet operasyonları yapılıyor. Yargıda bunların hesabının sorulmasına başlandı.

Özgür Özel, gündemi değiştirmeye çalışıyor. Kendi kitlesi için züğürt tesellileri sunuyor.

Sağduyulu kamuoyu bu numaralara pirim veriyor mu? Asla...

Türkiye'nin bölgesinde, hatta küresel zeminde barış ve istikrar adına nasıl öne çıktığı gün gibi ortada.

Suriye'nin istikrarı çabalarında, ABD-İran geriliminde şu anda en faal ülke Türkiye. Çözümün, diplomaside olması için gayret üstüne gayret gösteriyor.

Özgür Özel de "gel, İstanbul'da bir daha yerel seçim yapalım" diyor.

Hangi zihniyetin, hangi kafanın siyaseti bu?

Bir de tutturmuş, "Şara Suriye'yi temsil etmiyor" diyor.

Avrupa, ABD, Rusya; Suriye temsilcisi olarak Şara ile görüşüyor, kendisine destek veriliyor...

Böyle bir ortamda Özgür Özel ne sayıklıyor?

Özgür Özel'e, "iyi de sen Türkiye'yi temsil etmiyorsun" hükmünü çakmanın yeri değil mi?

Özgür Özel, asrın hizmet kervanı yürürken havanda su dövüyor.

Bakınız dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuştu.

23 sene önce 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yolun bugün 30 bin kilometreyi aştığını söyledi.

"Otobanlarla, yüksek hızlı trenlerle, havalimanlarıyla, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Selim Köprüsü'yle, Körfez geçişi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve daha nice devasa yatırımla Türkiye'yi bölgesinin en avantajlı ülkelerinden biri haline getirdik" dedi.

Sonra da CHP'nin hali pürmelâlini hatırlattı:

"Sizler de görüyorsunuz. Belediyeler üzerinden bir Deli Dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamışlar. Belediyeye işi düşenin adeta iliğini kurutmuşlar. Yola, köprüye, kavşağa, metroya, otobüse harcanması gereken kaynakları iç edip orada, burada keyif sürmüşler. Ortaya saçılan onca pislikten sonra biraz olsun yüzleri kızaracağına, bir de çıkıp utanmadan onu bunu tehdit ediyorlar. Yargı mensuplarına, belediye başkanlarımıza hakaret ediyorlar, cazgırlık yaparak suç bastırmaya da çalışıyorlar."

Türkiye nereye, CHP nereye gidiyor?