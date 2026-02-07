DEM ve CHP, küllerinden doğan Türkiye'yi hazmedemiyor

3 yıl önce yaşadığımız 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde milletçe acılarımız yeniden tazelendi.

FELAKETİN BOYUTU

Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık.

11 ilimizde 120 bin kilometrekarelik alanda yaşayan 14 milyon insanımız bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımız can verdi. 107 bin 213 kişi yaralı olarak kurtuldu. 3,5 milyon kişi bölgeden tahliye edildi. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 bin binadan yaklaşık 39 bin 555'i afet sırasında yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar aldı.

Bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buldu.

DEVLET MİLLET EL ELE

Asrın felaketi karşısında milletimiz ayağa kalktı, yollara düştü.

AFAD sahadaydı, asker sahadaydı, gönüllüler sahadaydı.

Devlet ve millet bütünleşmesinin zirvesini yaşadık.

Devlet geceli gündüzlü çalıştı. 455.000 konutu, dile kolay, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı çarşıları, meydanları, parkları, bahçeleri, camileri, okullarıyla inşa etti. Tarihi ve kültürel yapılarımız aslına uygun şekilde onarıldı. Köylerde evler o bölgenin ruhuna yakışır şekilde yapıldı.

Evlerine giren vatandaşlarımızın sevinci görülmeye değerdi.

Sadece üstyapı değil, altyapı çalışmaları da tamamlandı. 11 bin kilometre altyapı çalışması yapıldı, yapılıyor.

200 bin işçimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz iki yıldır neredeyse evlerine gitmeden deprem bölgesinde mesai yapıyor.

İHANET ODAKLARI BOŞ DURMADI; YALANLAR, İFTİRALAR...

Depremin ilk dakikalarından itibaren şer şebekesi yalan ve iftiralarla algı operasyonuna başladı.

Etki ajanları boş durmadı. FETÖ'cü ve PKK'lı sosyal medya hesapları organize biçimde 5. kol faaliyeti yürüttü. Nedim Şener dün Hürriyet'te unutanlar varsa diye hatırlattı:

- Afet bölgesinde arama kurtarmada TSK devreye girmedi.

- Deprem sonrası Atatürk Barajı'nda çatlaklar oluştu.

- Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor.

- Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapılmıyor.

- Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi'ndeki engelli bireyler sokakta kalıyor.

- Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'nde deprem sonrası yaşanan olaylarda kadın hükümlü ve tutuklulara tecavüz edildi.

- Avusturya kurtarma ekibi bir çocuğu kurtaracakken Türk ekibi durdurdu.

- Hatay Barajı patladı.

- Toplanan yardımlara el koymak isteyen kişiler cem evine silahlı saldırı düzenledi.

DEM PARTİ'NİN İHANET KOKAN PROVOKASYONU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün Adıyaman'da yaptığı konuşmada "neden arama kurtarma çalışmalarına askerler katkı vermediler" dedi. "Alevi bölgelerine üvey evlat muamelesi yaptılar" dedi.

"İktidar, devlet bize sahip çıkmadı ama biz birbirimize sahip çıktık. İlk bisküviyi, ilk suyu Alevi kurumları gönderdi deprem bölgelerine. Avrupa'daki Alevi canlarımızın ve Türkiye'deki Alevi canlarımızın örgütlenmesiyle, büyük bir dayanışma örüldü" dedi.

Bir gün önce Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yapmıştı. Askerin depremdeki çabaları, fedakârlıkları bir bir anlatıldı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karargâhlardan çıkarak, AFAD ve valiliklerce belirlenen görev ve sorumluluk sahalarında depremin ilk anından itibaren yer almıştır. Bu kapsamda; deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi olmak üzere toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personel görev yapmıştır" dendi.

ÖZEL, FAYDASIZ SİYASETÇİ...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tahrik ve provokasyon peşinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Osmaniye'de Özel'e gereken cevabı verdi.

"Ana muhalefetin başındaki zat 4 gündür akla, vicdana, ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Üç yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, sürekli çamur attınız. Bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Ortadaki başarıyı gör. Verilen emekleri, dökülen terleri kuru bir cümleyle de olsa takdir et. Madem Türkiye'ye hiçbir faydan yok, bari faydası olana engel çıkarma."

DEM Parti de, CHP de, devletin/iktidarın deprem felaketi karşısında acze düşmesini, enkaz altında kalmasını beklediler.

Hazımsızlıklarının, çirkefliklerinin asıl sebebi hayal kırıklığına uğramaları...