İran'a saldırı sonrası anlamını yitiren fotoğraflar…

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrası bölgemizde gerilim had safhaya ulaştı.

İran'ın Körfez ülkelerine gönderdiği füzeler ve İHA'lar, ardından Türkiye ve Azerbaycan'a düşen füzeler, yan yana çekilmiş nice fotoğrafın artık bir kıymetinin olmadığını anlatıyor...

TÜRKİYE-İRAN FOTOĞRAFI

Türkiye; hem komşu, hem tarihî bağlar ve ortak değerler itibariyle hep İran'a dostane yaklaşım sergiledi.

Şimdi madde medde hatırlatmanın sırası/yeri değil, İran'dan aynı samimi yaklaşımı göremedik.

Türkiye'ye İran üzerinden gönderilen füze olayı eski fotoğrafı sorgulama zaruretini doğurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı "Esnaf ve Sanatkârlarla İftar Programı"nda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünkü hadisede, hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrür etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye'nin dostluğunun, kadr-ı kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken, hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen, hatalı bir tavır içinde olmamalıdır."

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN ABD İLE FOTOĞRAFI

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman, İran füzelerinin hedefi oldu. Ürdün de İran füzelerinin hedefindeydi. Lübnan ise her saat bombalanıyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 123'e, yaralı sayısı ise 683'e yükseldi.

Resmi rakamlara göre, İran son çatışmaların başlangıcından bu yana Körfez ülkelerine 370'ten fazla balistik füze ve 1000'den fazla İHA fırlattı.

Bu ülkeler güvenliklerini ABD'ye teslim etmişlerdi. ABD'ye üsler vermişlerdi.

Bu üslerden dolayı İran'ın hedefi oldular.

ABD onları koruyamadı.

ABD, tercihini İsrail'den yana yaptı. ABD için İsrail bir yana, bütün Arap ülkeleri bir yana...

İRAN, RUSYA VE ÇİN FOTOĞRAFI

Anlamını yitiren fotoğraflardan biri de İran'ın Çin ve Rusya ile çektirdiği fotoğraf oldu.

İran son yıllarda Rusya ve Çin ile 20 ve 25'er yıllık stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı. İran'ın 2023 yılında büyük beklentilerle katıldığı BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti) şimdi Tahran için istihbarat ve güvenlik açısından bir anlam ifade ediyor mu?

ABD ve İsrail'in, sivilleri gözetmeden yaptığı saldırılar karşısında, Çin ve Rusya, kınama mesajları dışında bir şey yapıyor mu?

Hele Hindistan... Tamamen İsrail ve ABD cephesinde yer aldı.

TÜRKİYE-ABD-AB FOTOĞRAFI

ABD Başkanı Trump, özelikle Gazze'de barışın sağlanması konusunda Türkiye'nin tavrını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını öve öve bitiremedi.

Şimdi tamamen İsrail politikalarının dümen suyuna girdi.

Siyonist lobinin etkisinde, özellikle Epstein dosyalarının açıklanmasından sonra adeta İsrail'e teslim olmuş durumda.

Beyaz Saray'da dini ayinler falan, o haç dövmeli Savaş Bakanı... Karşımızda ne var?

Yahudi lobisinin etkisindeki medya da fırsat bulmuşken Türkiye'ye saldırıyor.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), "Türkiye dizginlenmeli" çağrısında bulurken, yapılan haberde, "Bir NATO üyesi olmasına rağmen Ankara, Batı için kötü bir ortak profili çiziyor" deniyor.

Türkiye-AB fotoğrafında da bizi rahatsız eden görüntüler var.

İran Devrim Muhafızları'nın füze gücü komutan yardımcısı General Cabbari, "Kıbrıs'a o kadar çok füze fırlatacağız ki Amerikalılar oradan da kaçacak" dedi.

İngiltere, Fransa ve Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) önemli askeri sevkiyatlar yaptı.

Türkiye'nin, Kıbrıs ve İran'daki PKK (PJAK) üzerinden kaosun içine çekilmek istendiği besbelli.

Mossad ve CIA tarafından desteklenen çeşitli Kürt gruplara mensup silahlı unsurların İran'ın kuzeybatısında rejime karşı kara saldırısı hazırlığında olduğu artık yazılıyor.

ABD Başkanı Trump da, PJAK'ı rejime karşı saldırı başlatmaları için teşvik etti, "Bunu yapmak istemelerinin harika olduğunu düşünüyorum, tamamen desteklerim" dedi.

Bölgemizde, Orta Doğu'da Siyonist/Batı Haçlı'nın ne hesabı varsa hepsinin asıl hedefi Türkiye'nin önünün kesilmesidir.

Allah'ın izni ile kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

İç cepheyi de sağlamlaştırdıktan sonra Türkiye ile hesabı olanlar, bir değil bin defa düşünecekler...