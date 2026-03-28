Yangın yerinde DEM Parti ve CHP provokasyonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günkü Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmada DEM Parti'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarındaki provokasyona dikkat çekti.

Bu uyarıyı çok önemsemeliyiz:

"Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Nevruz'un temsil ettiği değerlere gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz. Bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler bizden gereken cevabı alacaktır. Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların özellikle ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir."

Provokatörleri cesaretlendiren, DEM Parti yönetimi ile CHP yönetimidir.

Provokasyonların arkasında da kimsenin şüphesi olmasın Haçlı/Siyonist saldırganlığı var.

DEM Parti ve CHP, Terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak için bölgemizdeki kanlı oyunu fırsat olarak görüyor.

DEM Parti ve onu siyaset sahnesinde kullanan şer güçler, "Kürdistan" hayalinin canlı tutulmasını, bir strateji olarak benimsediler.

DEM Parti yönetimi, Suriye'de PKK terör örgütü yapılanmalarının denklem dışına itilmesini bir türlü hazmedemiyor.

CHP yönetimi de yargıdan kendini kurtarma, yangından iktidar kaçırma peşinde.

Genel Başkan Özgür Özel, "Ekonomimiz Savaşa Hazırlıksız Yakalandı" dedi. "Karşımızda dış politikada ilkesiz, yönetimde liyakatsiz bir iktidar vardır." diye ekledi.

Şu anda Erdoğan'ın izlediği dış politikadan en çok rahatsız olan Siyonist İsrail'dir.

Özgür Özel, açıklamaları ile İsrail'in hınk deyicisidir.

Suudi Arabistan Körfez ülkeleri, İran, savaşın bitmesini isteyen bütün ülkeler Türkiye'nin barış çabalarını desteklemektedir.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, birkaç gün önce Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "siyonist rejimi kınama çabasının takdire şayan" olduğunu kaydetti.

Özgür Özel, etrafımız ateş çemberi iken Türkiye'nin, devletimizin yanında değil düşmanların safında bir görüntü veriyor.

Bunu niçin yapıyor? Soru budur...

Tarihî bir kırılma noktasında CHP; belediyelerdeki rüşvet, rant, yolsuzluk sorgulamaları ve yargılamaları ile bunalmış, iyice köşeye sıkışmıştır.

CHP'nin bütün derdi içine düştüğü bataktan kurtulmaktır.

CHP'nin derdi devlet, vatan değil ayakta kalma, iktidar iddiasını sürdürmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Özgür Özel'e, KARİKATÜR GENEL BAŞKAN diyerek hak ettiği cevabı verdi:

"Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında aziz milletimiz ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz, Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının, neyin mücadelesini verdiğinin gayet farkındadır. Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir. Hem kardeş İran halkı hem kardeş Körfez ülkeleri hem de tüm dünya bunun bilincindedir. Her zeminde de Türkiye'nin tavrından övgüyle bahsediyorlar. Partimize ve ittifakımıza oy versin veya vermesin, milletimiz de bu fırtınalı dönemde Türkiye'nin kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamdediyor, 'İyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor.' diyorlar. CHP'li aktörlerce körüklenen savaş çığırtkanlıklarına kulak asmayacağız. Gelinen noktada ana muhalefetin başındaki zatın aklıyla dili arasındaki bağ kopmuş, söylemlerinde tutarlılık kalmamış, siyasi itibarı tamamen sıfırlanmıştır. Vesayet altında olduğu kamuoyunca bilinen bir şahsın, Türkiye'nin dik ve dirayetli duruşuna dil uzatması ise kara mizah örneğidir. Ona buna sataşarak siyasette itibar devşirmeye çalışan bu zavallıyı, biz bir kez daha kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz."

CHP Genel Başkanının yaptıklarına absürt de denebilir.

Fransızcadan dilimize yerleşen absürt kelimesini yapay zekâ şöyle tarif ediyor: "Saçma, mantıksız, akla aykırı, anlamsız veya uyumsuz durumları ifade eden bir sıfattır. Gerçeklikle bağdaşmayan, tuhaf veya gülünç derecede tutarsız olaylar ve durumlar için kullanılır."