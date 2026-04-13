İleri malzeme teknolojileri şirketi Nanografi tarafından geliştirilen yerli "gümüş pasta", güneş paneli üretiminde kullanılan iletken devrelerin oluşturulmasını sağlayan temel malzemeler arasında yer alıyor. Daha önce tamamen ithal edilen ürünün yerli üretimiyle birlikte tedarik sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

Nanografi İnovasyon Uygulama Müdürü Salih Kayılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "gümüş pastanın" aslında iletken bir boya olduğunu belirterek, bu malzemenin mikro ölçekte devre üretimini mümkün kıldığını söyledi. Kayılı, ürünün yalnızca güneş panellerinde değil, otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörde kullanıldığını dile getirdi.

Türkiye'de bugüne kadar "gümüş pasta" ihtiyacının tamamen yurt dışından karşılandığını anlatan Kayılı, bu durumun üretim süreçlerinde ciddi gecikmelere neden olabildiğini ifade etti. Kayılı, "Bitmiş ürün kutusuyla yurt dışından geliyor ve temin süreleri çok uzun. Şu anda bir ürün sipariş ettiğinizde 6 ay sonra teslim alabiliyorsunuz." dedi.

Yerli üretim sayesinde lojistik maliyetlerin azalacağını ve üreticilerin stok yükünün hafifleyeceğini aktaran Kayılı, hızlı teslimat imkanının özellikle büyüyen güneş paneli yatırımları açısından önemli avantaj sağlayacağını vurguladı.

"Gümüş pasta" üretiminin tamamen entegre bir tesis altyapısıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Kayılı, "Biz uçtan uça bir üretim yapıyoruz. Bunun için entegre bir tesis kurduk. Gümüş pasta üretiminde başlangıç noktamız gümüş cevheri. Granül halde alınan cevher, çeşitli işlemlerden geçirilerek mikro toz haline getiriliyor. Ardından bu mikro seviyedeki gümüşten gümüş pastanın kendisi üretiliyor. Yani ham maddeden nihai ürüne dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Bu üretim yaklaşımının Türkiye'de teknoloji kazanımı açısından önemli bir adım olduğuna işaret eden Kayılı, ham maddeden son ürüne kadar tüm süreçlerin yerli imkanlarla yürütülmesinin stratejik değer taşıdığını kaydetti.

- ÜRÜN SAHADA TEST EDİLDİ, TESLİMATLAR BAŞLADI

Geliştirilen "gümüş pastanın" yalnızca laboratuvar ortamında değil, doğrudan sektörün lider üreticilerinin tesislerinde test edildiğini belirten Kayılı, bu sayede ürünün sahaya hazır şekilde geliştirildiğini söyledi. Kayılı, "Geliştirmeler de doğrudan üretim ortamında yapıldığı için ürün çıkar çıkmaz sahadaki entegre üretime uyumlu halde çıktı." dedi.

Kayılı, ilk üretimlerin şubat ayında tamamlandığını ve güneş paneli üreticilerine teslimatların başladığını, ürünün ticarileşme sürecine girdiğini bildirdi.

Gümüş pastanın kullanım alanlarının yalnızca güneş panelleriyle sınırlı olmadığını anlatan Kayılı, şöyle konuştu:

"Asıl kullanım alanı güneş paneli gibi gözükmesine rağmen otomotiv, beyaz eşya, elektronik, giyilebilir sensör teknolojisi gibi sektörlerde gümüş pasta kullanılıyor. Kablo yerine iletken bir boya. Yani bir kablo çekmek yerine bu iletken boyayla istediğiniz baskı devreyle ve istediğiniz mikron ölçülerde iletkenlik sağlayabiliyorsunuz. Ağırlıklı olarak güneş panellerinde gündeme geliyor, onlar kilolarca kullanıyorlar. Mikro elektronik devrelerde ise çok küçük gramajlarla kullanılıyor."

- KÜRESEL PAZARDA REKABET HEDEFİ

Dünya genelinde "gümüş pasta" üretiminde Çin'in güçlü bir aktör olduğunu vurgulayan Salih Kayılı, artan talep nedeniyle küresel üretim kapasitesinin zaman zaman yetersiz kaldığını ifade etti.

Kayılı, "Bugün sipariş verdiğinizde teslimat süresi 6 aya kadar çıkabiliyor. Türkiye'de bu üretimi kurup hizmete sunmak ve buradan uluslararası bir dağıtım ağı oluşturmak bizim için önemli bir gurur kaynağı." diye konuştu

Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için üretim maliyetlerinin dengelenmesinin kritik olduğunu belirten Kayılı, ihracat hedeflerine yönelik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.