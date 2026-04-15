6 yıl önce Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun yabancı uyruklu erkek arkadaşıyla yaptığı Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

Doku'nun attığı mesajları olaydan bir gece önce saat 00.30 civarı yazdığı tespit edilirken, son mesajında ise "Zaman yok ki, artık bizim için bitti zaman." dediği görüldü.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku'nun soruşturması derinleştirildi. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltıların yanı sıra Gülistan'ın kaybolmadan önce yabancı uyruklu sevgilisi Zeynal Abarakov ile yaptığı son Whatsapp yazışmaları da dosyaya girdi.

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON KONUŞMASI

Gülistan, arkadaşına "korktuğunu" söylerken, Abarakov ise önce yurda gitmesini ya da Küba Kafe'nin yanına geçmesini söyledi. Gülistan'ın attığı son mesaj tarihi ise olaydan bir gece önce saat 00.30 civarıydı. Bu mesajlaşmadan sonra Doku'dan bir daha haber alınamadı kayboldu.

WhatsApp konuşmasında son mesaj, Abarakov tarafından gönderildi. Abarakov, saat 16.19'da "Herkes arıyor, seni soruyor, neredesin? yazdığı görüldü.

SON MESAJI "BİTTİ ZAMAN" OLDU

Mesajlaşmada Gülistan'ın neden "Korkuyorum ve bitti zaman" yazdığı çok yönlü araştırılmaya başlandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN "SONUNA KADAR GİDİLECEK" MESAJI

Tüm detaylar aydınlatılmaya çalışılırken bir başka önemli açıklama başkent Ankara'dan geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma hakkında konuştu.

Gürlek, "Soruşturma gerçekten Gülistan kızımızın 2020 yılından beri vefat etmesi, ailesi, toplumda oluşturduğu dikkate alındığında bu soruşturmanın üzerine gidilmesi şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli." dedi.

Bakan gürlek, soruşturmanın sonuna kadar gidileceğine dikkat çekerek, "Özellikle bir kız çocuğunun hunharca öldürülüp öldürülmediği belli değil bu kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

Gülistan kaybolduğu geceye ait yeni delil