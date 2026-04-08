Neşe Mutlu'dan ilk kişisel sergi: Sanatla İyiliğe Açılan Bir Kapı

10 – 22 Nisan 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan sergi, 10 Nisan saat 14.00'te gerçekleşecek açılışla kapılarını açacak. Sergi, Göztepe TCDD Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

İlk olarak Göztepe TCDD Kültür ve Sanat Merkezi'nde hayat bulacak olan sergi, sanatçının son yıllarda yoğunlaşan üretim sürecinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak akrilik teknikle üretilmiş elliye yakın eserin yer aldığı sergi, izleyiciye yalnızca görsel bir deneyim değil; aynı zamanda ritim, akış ve enerji üzerinden kurulan duyusal bir yolculuk sunuyor.

RENKLERİN İÇİNDEKİ HAREKET: "RENKLERİN RİTMİ"

"Renklerin Ritmi", Neşe Mutlu'nun resimlerinde belirgin olan hareket, tekrar ve akış duygusundan besleniyor. Bu sergide renk, yalnızca bir ifade aracı değil; başlı başına ritmik bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

Sanatçının fırça ve spatula darbeleri, yüzeyde yalnızca bir kompozisyon oluşturmakla kalmıyor; aynı zamanda bedensel bir hareketin, anlık bir duygunun ve içsel bir ritmin izlerini taşıyor. Her eser, kendi temposunu barındıran görsel bir müzik gibi izleyiciyle buluşuyor. Sergi, izleyiciyi yalnızca bakmaya değil; yüzeydeki hareketi takip etmeye, renklerin akışını hissetmeye ve her eserin taşıdığı sessiz ritmi deneyimlemeye davet ediyor.

SANATLA DAYANIŞMA: TÜM GELİR KÖY ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN

Bu sergiyi özel ve anlamlı kılan en önemli unsur ise taşıdığı sosyal sorumluluk boyutu. Neşe Mutlu, sergide satışa sunulan eserlerden elde edilecek tüm geliri "Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma Derneği "ne bağışlayacak.

Sanatın birleştirici gücüne inanan sanatçı, bu sergi aracılığıyla yalnızca eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı değil; aynı zamanda çocukların eğitimine katkı sağlayarak kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyor.

SANATÇININ YOLCULUĞU: İÇSEL BİR TUTKUDAN SERGİYE

1963 doğumlu olan Neşe Mutlu, uzun yıllar süren profesyonel iş hayatının ardından emeklilik döneminde çocukluk yıllarından beri içinde taşıdığı resim tutkusuna yöneldi. Son dört yıldır yoğun bir üretim süreci içinde olan sanatçı, iki yıldır aldığı özel derslerle teknik ve sanatsal gelişimini derinleştirdi.

Bugün geldiği noktada, akrilik teknikle ürettiği eserlerinde; renklerin duygu üzerindeki etkisini, gündelik hayatın içindeki sessiz hikâyeleri ve doğadan ilham alan dokuları tuvale yansıtıyor. Onun için resim yalnızca estetik bir üretim değil; aynı zamanda yaşam boyunca biriktirdiği deneyimlerin, duyguların ve gözlemlerin paylaşım biçimi.

Göztepe'de yer alan TCDD Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek sergi, yerel sanat üretimini destekleyen ve sanatın kamusal alandaki görünürlüğünü artıran önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Neşe Mutlu'nun ilk kişisel sergisi olma özelliği taşıyan "Renklerin Ritmi", hem bireysel bir sanat yolculuğunun görünür hale geldiği hem de toplumsal faydayla buluştuğu güçlü bir başlangıç niteliği taşıyor.