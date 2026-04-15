İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7564
  • EURO
    52,7945
  • ALTIN
    6918.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

''Müjde'' diye duyuruldu! Yıllar sonra ABD'den Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başının ABD'den Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bilimsel verilerle kökeni kesin olarak ortaya konan eser, yıllar sonra ait olduğu topraklara dönerken İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 10:38
ABONE OL

Kültür varlıklarının korunması ve ait olduğu topraklara kazandırılması yönündeki çalışmalar kararlılıkla sürdürülürken uluslararası iş birlikleriyle sonuç alınan iade süreçlerine bir yenisi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla önemli bir iade sürecini kamuoyuna duyurdu.

"MÜJDELİ BİR HABERİMİZ VAR"

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Müjdeli bir haberimiz daha var! ABD'nin Denver kentindeki Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu bilimsel verilerle teyit edilen mermer heykel başının iadesini sağladık.1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleriyle Smyrna Agora kazılarından geldiği ve Theodosius Dönemi'ne ait olduğu belirlenen eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmıştı.Denver Sanat Müzesiyle kurulan iş birliği ve yapıcı diyalog sayesinde eserimizi evine kavuşturduk.M.S. 5. yüzyıla tarihlenen eser bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.Bu süreçte emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.