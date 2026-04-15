  • Zeynep Sönmez, tarihi galibiyetle ikinci turda
Spor

Zeynep Sönmez, tarihi galibiyetle ikinci turda

Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'ni 2-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

15 Nisan 2026 Çarşamba 15:25
Zeynep Sönmez, tarihi galibiyetle ikinci turda
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'ni 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada, Zeynep Sönmez büyük bir başarıya imza attı.

Milli sporcu, kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi yenme başarısı gösterdi.

Paolini karşısında iyi bir performans sergileyen dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini 2-0 mağlup etti.

Milli sporcu, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak.

  • Porsche Tennis Grand Prix
  • Zeynep Sönmez
  • Jasmine Paolini

ÖNERİLEN VİDEO

Hedefleri tam isabetle vurdu! ROKETSAN'ın yeni gücü: KARAOK

Popüler Haberler
