Epstein'ın ürettiği hukuk!

Meselenin yeteri kadar ele alınmadığı, sivil toplumun gerekli tepkiyi göstermediği kanaatindeyim.

Hatta "Epstein'in Kurduğu Dünya" paradigması üzerine neredeyse hiç konuşulmadı.

Bu konuda geçtiğimiz hafta 24 TV'de "Bu Ülke" programında Belkıs Kılıçkaya'nın konuğu olan Prof. Hasan Nuri Yaşar hocamız çok önemli tespitlerde bulundu.

Bugün programda edindiğim notlara ve birtakım tespitlerime değinmek istiyorum.

PROGRAMDAN NOTLAR

Hasan Nuri Yaşar hocanın Epstein konusuna dair çizdiği çerçeve ve Epstein'ın etkisini analiz ettiği perspektif kıymetli.

Programdan notlarım şunlar:

(1) 1980'lerden sonra "Yeni Dünya Düzeni" olarak adlandırılan sistem, aslında küresel çıkarların ortaklaştığı ve insanların şantajla mecbur bırakıldığı bir "Epstein rejimi"dir. bugün yaşananları, gördüklerimizi, yüzleşmelerimizi, çok uzun bir filmin son sahnesi olarak düşünmeliyiz.

(2) Bu küresel düzenin üç temel ayağı var. Birincisi milli parlamentoları aşan regülasyon kurumları, ikincisi hukuka inzibat görevi yüklenen yargı kurumları ve son olarak toplumsal ve siyasi alanı akort eden finansal sistem.

(3) Dünyanın gözü önünde işlenen soykırımların engellenememesinin sebebi, uluslararası sistemi yöneten elitlerin Epstein rejiminin kurbanı ve şantaj malzemesi haline gelmiş olmalarıdır.

(4) Mevcut küresel sistemde suçluluk artık bir norm haline gelmiş, elitler kendi kriminal yaşantılarını sürdürebilmek için tüm kurumları ele geçirmiştir.

(5) Modern hukuk sistemi iyi niyet sınırlarını aşarak, mağdurun değil doğrudan suçlunun ve sanığın haklarını koruyan bir yapıya dönüşmüştür.

(6) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumlar, aslında finansal elitler tarafından üretilmiş kuralları dayatan bir "küresel zabıta" görevi görmektedir.

(7) Parayı yönetmek için kurulan Merkez Bankaları, aslında özel bankaların bir araya gelerek oluşturduğu ve "kamu hizmeti" maskesiyle devletlere dayatılan kurumlardır.

(8) Avrupa Birliği barışçıl bir siyasi birlikten ziyade finansal bir projedir. Kuruluş gerekçesi de budur: Kaynakları yönetmek. Mesela, İngiltere gibi ülkeler bu finansal yapıdan çıksalar bile çıkarlarına hizmet eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin regülasyonlarından yani Avrupa Konseyi'nden çıkmamaktadır.

(9) Fransa'da elit kesimlerin işlediği pedofili suçlarından korunması amacıyla idam cezası kaldırılmış ve cinsel suçlarda rıza yaşı 11'e kadar düşürülmesi gündemleştirilmiştir(1). Epstein'ın avukatlığını da yapan Harvard Hukuk Profesörü Alan Dershowitz'in rıza yaşını düşürmek için makaleler yazması, akademinin kriminal amaçlar için nasıl kullanılabildiğinin en korkunç örneğidir.

(10) İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1946'da kurulan dünya düzeni, aslında uluslararası hukuku manipüle eden siyonist bir rejimdir. Dünyadaki İslamofobi'nin ve İslam karşıtı söylemlerin doğrudan kaynağı da budur.

ASIL HEDEF PEDOFİLİLERİ KORUMAK

Bugün cinsiyet, yönelim veya cinsel tercih bağlamındaki tartışmaların temelinde ne olduğunu görmemiz için de Epstein bir dönüm noktasıdır... Zira, bir adım sonrası, pedofilinin "cinsel yönelim" kapsamına alınması olabilir. Bunu nereden çıkarıyorum? ABD'de bazı eyaletlerde, "çocuk" kendisini farklı bir cinsten hissettiğini söylediği andan itibaren aile ile irtibatının kesilmesine kadar giden bir prosedür devreye giriyor... Bu, çocuğa "sadece cinsiyet" anlamında tercih hakkı yüklemek değildir. Bu durum -şimdilik- bir tür cinsel rıza hali doğurmakta, ilerisi için bir basamak teşkil etmektedir. "Neye ilgi duyulduğuna karışılmama" kültünün inşasının son adımları yani...

EPSTEIN ADASININ KONUMU

Adanın konumuna bakarsak "bir tür Guantanamo" görürüz karşımızda. "Epstein Adası" genelde Little Saint James adlı adayı ifade eder. Karayipler'de, ABD'ye bağlı Virgin Adaları (U.S. Virgin Islands) bölgesinde yer alır. ABD hukukunun yanında kendi kuralları da geçerlidir.

Merak ettim çocuklarla ilgili düzenlemeye baktım. Çocukların fuhuşa teşvik edilmesine ilişkin maddeye göre "...18 yaşından küçük bir kişiyi fuhuşa teşvik eden veya bu tür bir reşit olmayan için aracılık karşılığında ücret alan" kişiye en az 2 yıl hapis cezası ön görülmüş (2) (T14/C81-1625).

Bu ada, çocuklara karşı cinsel suçlar anlamında bizim düzenlemelerimizdeki alt sınırın, öngörülen cezaların, çok altında cezalar öngörüyor. Bu durum AB ve hatta bazı ABD eyaletlerinden bile az. Bu da ister istemez programda konuşulan soruları akla getiriyor.

BUL KARAYI AL PARAYI

Bu kadar belgeye rağmen adaya gelenler hakkında yargılama yapılmaması tesadüf değil. Epstein ile yapılan anlaşma, bildiklerini anlatması karşılığında ceza indirimi ve adaya gelenlere fiili koruma sağladı. Hukuki zemini tartışmalı bu mutabakat, süreci daralttı. Sonuçta "davasızlık" hali oluştu. Hukuk, burada adalet getirmedi, bilakis koruma kalkanına dönüştü. Böylesi uluslararası bir suç için ABD savcılığı "takipsizlik" kararı verdi adeta! Ve tüm dünyaya "üstünü kapatın" dedi sanki...

Epstein, buz dağının görünen parçası...

Karanlığa karşı kararlı olmak zorundayız.

(1) https://tr.euronews.com/2017/11/14/avrupa-ulkelerinde-cinsel-rust-yasi

(2) 2019 U.S. Virgin Islands Code : https://law.justia.com/codes/virgin-islands/2019/title-14/chapter-81/1625/