Devlet-millet kaynaşmasını sürdürülebilir kılmak!

Son günlerde yaşanan gelişmeler, devlet-millet kaynaşmasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin devlet aklının bir ürünü olduğu artık daha net görülüyor.

Bundan bir yıl önce bu başlık ilk gündeme geldiğinde, "acaba neden?" sorusunu sormadan eleştirenler vardı. Hatta eleştiriyi hakaret boyutuna taşıyanlar da oldu. Gelinen noktada, bu kesimlerin kendilerini yeniden yoklaması gerektiğini düşünüyorum.

Bugün, bu kaynaşmanın ne getireceği ne ile tahkim edileceği üzerinde durmak istiyorum.

DEVLETLER VE BU ÇAĞ

Devletlerin tarih sahnesine çıktığı günden bugüne geçirdiği dönüşüm ortada.

Son dönemde bu değişim hızlandı.

Teknoloji ve internet, devletleri birbirine bağlı ve birbirini etkileyen yapılara dönüştürdü.

Bu durum, geçen yüzyılın ideolojik kavramlarını da esnetti.

Devletçilik, eşitlik, özgürlük, demokrasi, insan hakları, bağımsızlık gibi kavramlar artık aynı şekilde anlaşılamaz.

Yakın geçmişte yaşadıklarımız bunu açıkça gösterdi.

Bir virüs tehdidi, "beden bütünlüğünün mutlaklığı" tartışmasını değiştirdi.

Eşitlik beklentisinin ne kadar kırılgan olduğunu gördük.

Bir devlet başkanının bir gecede yargı önüne çıkarılması, "bağımsızlık" kavramını yeniden düşündürdü.

"İnsan hakları"nın ne anlama geldiğiyle Gazze'de yaşananlar üzerinden acı bir şekilde yüzleştik.

Bu yeni dünyayı anlayabilmek için önce bir gerçeği kabul etmek gerekiyor:

Paradigma değişti.

BİR HUKUK İNŞA EDİLMEK ZORUNDA

Türkiye, son otuz yılda çevresinde çok sayıda savaşın yaşandığı bir coğrafyada ayakta kaldı. Bu süreç ciddi tehditler doğurdu. Aynı zamanda yeni bir dönüşüm ihtiyacını da ortaya çıkardı.

Bu ihtiyacın adı bugün Terörsüz Türkiye. Ama bu son durak değil. Daha geniş bir perspektife ihtiyaç duyuyoruz.

Asıl mesele daha derinde: Toplumda bir dönüşüm sağlamak. Devleti ve toplumu daha dirençli hale getirmek.

Bu noktada karşımıza çıkan temel ihtiyaç hukuktur. Bu, sadece bir "kardeşlik hukuku" değil. Sadece duygusal bir birliktelik de değil. Daha fazlası...

Adeta bir toplumsal sözleşmenin yeniden yazılması!

Yeni yüzyılda Türkiye, kendisini yeniden kurmanın eşiğinde.

Milletin ihtiyaçları ile çağın gerekleri arasında yeni bir denge kurmak zorunda.

DEVLET, İNSANDIR!

Tam da bu noktada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sıkça dile getirdiği bir ifade aklıma geliyor: "Devletin milleti olmaz, milletin devleti olur"

Bu sözün anlamını daha iyi kavrayabilmek için konuyu Stratejist Kemal Uysal ile konuştum. Kendisini uzun süredir takip ederim. Yazdıklarıyla birçok tartışmayı önceden işaret eden bir isimdir.

Yaptığımız mülakatta dikkat çeken bazı tespitleri paylaşmak isterim:

Kemal Uysal "Devlet dediğimiz yapı, çoğu zaman zannedildiği gibi bireyin karşısında konumlanan aşkın bir kudret değil; halkın kendi varlığını düzenleme, güvenliğini sağlama ve birlikte yaşama iradesinin kurumsallaşmış hâlidir." diyor. Ve şunları ekliyor:

-"Bir sözün değeri, onu dile getiren kişinin siyasi konumundan değil; ifade ettiği düşüncenin derinliğinden doğar ve tam da bu yüzden bazı cümleler gündelik siyasetin dar kalıplarına sığmayacak kadar güçlüdür."

- "Devletin milleti olmaz; çünkü devlet dediğimiz organizma, bizzat milletin kendi korkularını dengelemek, düzen kurmak ve varlığını korumak için inşa ettiği bir yapının adıdır."

- "Bireylerin kurduğu bir yapının, zamanla bireyin üzerinde bir tahakküm aracına dönüşmesi, devletin güçlenmesi değil; meşruiyetinin zayıflamaya başladığının en açık göstergesidir."

- "Adliye, maliye ve mülkiye gibi kurumlar bireyi daraltmak için değil, onu korumak için vardır; bu sınır aşıldığında devlet kendi varlık sebebini tartışmaya açar."

-"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü bir temenni değil; devletin ayakta kalmasının insanla kurduğu güven, aidiyet ve anlam bağının gücüne bağlı olduğunu ortaya koyan temel bir ilkedir."

- "Günümüz dünyasında devletin gücü artık yalnızca sahip olduğu askerî veya teknolojik imkânlarla değil; toplumla kurduğu ilişkinin niteliği ve derinliğiyle ölçülmektedir."

-"Devlet bir amaç değil; bireyin ve toplumun varlığını korumak için inşa edilmiş bir araçtır ve bu araç amacını unuttuğu anda sadece anlamını değil, meşruiyetini de yitirir."

EZ CÜMLE!

Tüm bu değerlendirmelerin ardından geriye tek bir soru kalıyor:

Millet ile devleti, hangi hukukla ve nasıl bir bağ ile bir daha ayrılmamak üzere bir arada tutacağız?

Kemal Uysal ile Yaptığım Röportajın Tamamı:

https://www.cuneydaltiparmak.com/blog/devleti-n-mi-lleti-olmaz-mi-lleti-n-devleti-olur