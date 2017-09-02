Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

ABD, Neveda'da B61-12 nükleer bomba denedi

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), ABD Hava Kuvvetleri ile birlikte 8 Ağustos'ta Nevada'daki Tonopah Test Üssü'nde 2 adet B61-12 güdümsüz nükleer bomba denemesi yaptığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NNSA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri ile birlikte iki B61-12 güdümsüz nükleer bomba denemesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, testler 8 Ağustos'ta Nevada'daki Tonopah Test Üssü'nde gerçekleştirildi. Nükleer savaş başlığı olmadan kullanılan bombalar, F-15E uçağıyla atıldı.

Testler sırasında bombanın nükleer olmayan özellikleri ile uçağın bombayı bırakma becerileri değerlendirildi.

Bombanın ömrünün uzatılma programının güvenlik ihtiyaçlarını karşılama ihtiyacıyla gerçekleştirildiği ve bu testin 2020'de hizmete alınmadan önceki denemelerin bir parçası olduğu bilgisi de verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA