ABD, Neveda'da B61-12 nükleer bomba denedi

NNSA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri ile birlikte iki B61-12 güdümsüz nükleer bomba denemesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, testler 8 Ağustos'ta Nevada'daki Tonopah Test Üssü'nde gerçekleştirildi. Nükleer savaş başlığı olmadan kullanılan bombalar, F-15E uçağıyla atıldı.

Testler sırasında bombanın nükleer olmayan özellikleri ile uçağın bombayı bırakma becerileri değerlendirildi.

Bombanın ömrünün uzatılma programının güvenlik ihtiyaçlarını karşılama ihtiyacıyla gerçekleştirildiği ve bu testin 2020'de hizmete alınmadan önceki denemelerin bir parçası olduğu bilgisi de verildi.