ABD ve Ukrayna Rusya'da gözlem uçuşu yapacak

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Açık Semalar Antlaşması çerçevesinde ABD ve Ukrayna misyonlarının 4-8 Eylül tarihileri arasında Belarus ve Rusya Federasyonu toprakları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştireceği planlanıyor” diye bildirildi.



Gözlem uçuşu amacının, Belarus ve Rusya’da gerçekleştirilen askeri faaliyetlerin kontrolü olduğu belirtildi.



Daha önce Ukrayna Sınır Güvenlik Teşkilatı, Belarus ve Rusya’nın ortak Batı-2017 tatbikatını düzenlediğinden dolayı ülke sınırlarında kontrolü arttırdığı bildirilmişti.



Batı-2017 Rusya ve Belarus’un ortak askeri tatbikatı 14-20 Eylül tarihlerinde Belarus’ta gerçekleştirilecek. Askeri tatbikata 13 bin askerin katılacağı bildiriliyor.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı Başkanı Viktor Mujenko, Rusya ve Belarus’un düzenlediği Batı-2017 tatbikatının Ukrayna'nın yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya başta olmak üzere NATO üye ülkelerine baskı yapma çabası olduğu fikrini paylaşmıştı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile Belarus’un düzenlediği ortak “Batı-2017” askeri tatbikatını yakından takip edeceğini ifade etmişti