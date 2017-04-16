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ABD'li polis şefinden ilginç çağrı

ABD'nin Ohio Eyaleti'nde Butler bölge polis şefi Richard Jones, ‘tüm bombaların anası' olarak bilinen GBU-43'ü Meksikalı uyuşturucu kartellerine karşı kullanma çağrısında bulundu.

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ABD'nin Ohio Eyaleti'nde Butler bölge polis şefi Richard Jones, Twitter'deki hesaptan yaptığı açıklamada, "10 yıldır söylüyor. Yeterse yeter demek. Bu tüm ‘bombaların anası' Meksikalı uyuşturucu kartellerine karşı kullanılabilir ve bizi güzel günler bekliyor" dedi.

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