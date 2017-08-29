AHL'den Pazar günü 200 bin kişi uçtu

DHMİ'nin twitter hesabından bugün yapılan açıklamada, 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda 200.000 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.



Açıklanan verilere göre, Atatürk Havalimanı'da 200.000 yolcuya hizmet verilirken, 1.438 uçağa da hizmet verildiği belirtildi.



Yine DHMİ verilerine göre, Antalya Havalimanı'nda da 27 Ağustos günü 784 uçağın iniş-kalkış yaptığı ve 137.361 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.

