Airbus'a 39.7 milyar dolarlık sipariş

Airbus, 18.5 milyar dolar değerinde 144 adet net, 21.2 milyar dolar değerinde 182 adet MoU (ön anlaşma) olmak üzere toplamda 326 adet uçak taahhüdü aldı.



A320 Ailesi uçakları, 14.7 milyar dolar değerinde 132 adet kesin, 19.1 milyar dolar değerinde 174 adet MoU olmak üzere toplamda 33.8 milyar dolar değerinde 306 adet sipariş alarak pazardaki konumunu güçlendirdi.



Geniş gövde pazarında Airbus, 3.6 milyar dolar değerinde 12 adet kesin, 2.3 milyar dolar değerinde 8 adet MoU olmak üzere toplamda 5.9 milyar dolar değerinde 20 adet uçak siparişi aldı.



Airbus COO’su, John Leahy, “Bu hafta Paris'te kazandığımız 40 milyar dolar değerinde 326 adet siparişlik ticari başarımız, halihazırda çeşitlenen sipariş birkimimizi 6,800'ün üzerine çıkararak yeni bir endüstri rekoruna imza atmamızı sağladı” dedi.



Yeni siparişlerin yanı sıra DHL Express, EFW ve ST Aerospace ortaklığında geliştirilen Yolcu-Kargo dönüşümlü A330-300 uçağından 4 adet daha sipariş verdi.



Bu yılki fuarda Airbus, sağlam bir satış grafiği göstermekle kalmadı, aynı zamanda ticari ürün portföyünün her iki ucunda sunduğu değeri de arttırdı.



Tek koridorlu uçak segmentinde Airbus, Airspace Cabin markasını tanıttı. Bu kabin tasarımında A320 uçakları kendi sınıfının en büyüğü başüstü dolaplarına sahip olacak.



Airbus A380 uçaklarının, yük taşıma aralığını artırmak için tasarlanan geliştirilmiş geniş kanatçıklar, daha fazla kabin kapasitesi ve daha yüksek kalkış ağırlığı yeteneği sayesinde daha yüksek yakıt verimliliği ile geliri arttırma potansiyelini yükseltti.



Ayrıca Airbus bu hafta, sektörün dijital dönüşümünü desteklemek ve müşterilerilerin operasyonlarına değer katmak amacı ile ‘Skywise’ isimli yeni bir açık havacılık veri platformunu hizmete sundu.



Skywise, Airbus'ın havacılıktaki uzmanlığını Palantir Technologies’in ileri veri analitiği çözümü ile birleştiriyor.