Antalya'da yolcu rekoru

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nın dün 24 saat içerisinde 140 bin yolcuya hizmet vererek, son iki yılın rekorunu kırdığını bildirdi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de dünyanın huzur, barış, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini diledi.