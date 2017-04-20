Aycı, 'Çözüm arayışları sürüyor'

İlker Aycı, ABD ve İngiltere’nin kabin içine cep telefonundan büyük elektronik eşyaların alınmasına kısıtlama getirmesi sonrası yolculara yönelik ücretsiz kablosuz internet gibi yeni uygulamalara devam edeceklerini açıkladı.



Aycı, “THY yeniliklerle bu yasaklarla baş edecektir. Her ne engel varsa, biz bir yenilik bulup yapacağız. Yolcumuza daha eğlenceli deneyimler sunacağız. Bu yasakla ilgili her seviyede ilgili muhataplarımızla görüşüyoruz. Benim kanaatim, bu sürdürülebilir bir yasak değil. Akla, mantığa aykırı bir yasak. Çalışmalarımız neticelenmek üzere. Business yolcularımıza laptop dağıtacağız. Laptoplarını bize teslim eden yolcularımıza laptop vererek yolculuk esnasındaki konforlarını en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz. Ekonomi sınıfında da laptoplarını bize teslim edenlere ücretsiz wifi vermek suretiyle onları da mutlu etmeyi sürdüreceğiz. Laptopları taşımak için özel ambalajlama ve kasalar yaptırdık. En iyi teslimat nasıl olur gün geçtikçe bunları geliştiriyoruz” diye konuştu.



Aycı, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Aslan'ın elektronik eşyalar için uçağa binileceği sırada üstün nitelikli arama cihazları konulacağı şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:



"Bu konuda tüm ilgili makamlarla müşterek olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde meydana gelecek yeni adımların da hayatı kolaylaştıracağını, önümüzü açacağını düşünüyoruz. Yurt dışındaki muhataplarımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. İş ortaklarımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim görüşüm başından beri aynı.Bu tip rasyonel kararların uzun süre yaşayabileceğine inanmıyorum. Eninde sonunda bu kararlar yumuşayacak ve tamamen ortadan kalkacaktır. Çünkü arkasında bir rasyonellik yok. Uygulama biçiminin getirdiği eşitsizlikler var. Sonuçları itibariyle getirdiği ticari eşitsizliğe sebep olmak var. Rekabete taraf olmak var. Bir tarafta güvenlikleri korursunuz ama öbür tarafta eşitlik prensibinden ayrılmazsınız. Eninde sonunda yasaklar kalkacaktır.