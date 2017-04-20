Bayan çavuş yaralı kurtuldu
Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu dört asker öldü, bir asker yaralı kurtarıldı.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, üçü mürettebattan beş askerin bulunduğu Huey UH-1H tipi helikopterin enkazına ülkenin kuzeyindeki Elassona bölgesinde ulaşıldı
Atina-Larisa, Larisa-Kozani seferini yapmakta olan UH-1H tipi helikopter radarlardan kaybolunca, arama operasyonunu başlatılmıştı. Az önce helikopterin 5 yolcusundan 4ü ölü, 1i ağır yaralı olarak Elassonanın Sarandaporo bölgesinde tespit edildi.
Yunanistan Ordu Komutanı Yardımcısı, albay, binbaşı ve üsteğmen rütbeleri taşıyan kişiler hayatlarını kaybettiler.
Ağır yaralı bulunan kadın başçavuş, Selanik 424 YSNS Hastanesine kaldırıldı. Kazanın nedenlerini tespit etmek üzere araştırmalar başlatıldı. Savunma Bakanı Panos Kamenosun talebi üzerine Yunanistanda üç günlük yas ilan edildi.
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