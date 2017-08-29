Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Bodrum'a son 3 günde 531 uçak indi

Bayram tatili havalimanlarına rekorlar kırdırırken, Bodrum Havalimanı'nda en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Bodrum Havalimanı'na son 3 gün içinde Bodrum Havalimanı'na 531 uçak indi.

Yılın son tatili nedeniyle başta Atatürk Havalimanı olmak üzere, Antalya ve Dalaman Havalimanlarında da mesai yoğun şekilde devam ediyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA