Bodrum'a son 3 günde 531 uçak indi
Bayram tatili havalimanlarına rekorlar kırdırırken, Bodrum Havalimanı'nda en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor.
Edinilen bilgilere göre, Bodrum Havalimanı'na son 3 gün içinde Bodrum Havalimanı'na 531 uçak indi.
Yılın son tatili nedeniyle başta Atatürk Havalimanı olmak üzere, Antalya ve Dalaman Havalimanlarında da mesai yoğun şekilde devam ediyor.
Yılın son tatili nedeniyle başta Atatürk Havalimanı olmak üzere, Antalya ve Dalaman Havalimanlarında da mesai yoğun şekilde devam ediyor.
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