Bodrum'a son 3 günde 531 uçak indi

Edinilen bilgilere göre, Bodrum Havalimanı'na son 3 gün içinde Bodrum Havalimanı'na 531 uçak indi.



Yılın son tatili nedeniyle başta Atatürk Havalimanı olmak üzere, Antalya ve Dalaman Havalimanlarında da mesai yoğun şekilde devam ediyor.