Çin'de 40 gün içinde 3 milyar kişi tatile çıkacak
Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, 'Yeni Ay Yılbaşı ve İlkyaz Kutlamaları'nda önümüzdeki 40 gün içinde 3 milyar yolcunun geziye çıkacağını tahmin ediyor.
Geçen yıl 50.000 yolcunun bir günde Guangzou tren istasyonuna yığıldığı, sahte biletlerin havada uçuştuğu Çin'de bu yıl ilk yaz şenliklerinde 2.98 milyardan fazla yolcu olacağı bekleniyor.
27 Ocak 2017 günü yeni yılbaşının kutlanacağı, 15 şubat 2017'ye ve sonrasına dek sürecek olan Çin Yeni Yıl ve İlkyaz (Bahar) Şenlikleri'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yurt dışına da önemli oranlarda çıkışlar olacağı ifade ediliyor.
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