DHMİ 2016 Samsun rakamlarını açıkladı



Samsun Valisi İbrahim Şahin yaptığı açıklamada, ‘DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Aralık ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 133.287, dış hatlar yüzde 94 artışla 4.310, toplamda ise yüzde 5 artışla 137.597 oldu.



2016 Yılı Aralık ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 1.566’ya ulaştı. Dış hatlar uçak trafiği 48 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 18 artışla 1.614’e ulaştı.



2016 Yılı Aralık ayında Samsun Çarşamba Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 799 ton olarak gerçekleşti.