Dünyanın 1 numarası Emirates Havayolları

Emirates, TripAdvisor Travelers’ Choice® Ödülleri’nde ilk kez açılan havayolu kategorisinde Dünyanın En İyi Havayolu seçildi.



Büyük ödülü evine götüren havayolu, ayrıca Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin En İyi Büyük Havayolu, En İyi Ekonomi Sınıfı, En İyi First Class ve Dünyanın En İyi 10 Havayolu dallarında toplamda dört ödül daha kazanarak toplamda 5 ayrı ödüle layık görüldü.



Emirates Havayolu Yönetim Kurulu Başkanı Sir Tim Clark konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TripAdvisor Travelers’ Choice Ödülleri’nde 2017 yılı Havayolları dalında Dünyanın En İyi Havayolu olarak seçilmek gurur verici. Ödüllerin, tarafsız görüş ve yorumların sonucunda verilmesi ise müşterilerimize üstün bir seyahat ayrıcalığı yaşatma taahhüdümüzle uyum içinde. Yolcuların her seyahatlerinde Emirates’i ilk sırada tercih etmeye devam etmelerini istiyoruz. Bu yüzden tüm sınıflarda ürün ve hizmet yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve tam da bu nedenle hem yerdeki hem de havadaki hizmet ekiplerimiz büyük bir gayretle müşterilerimize her gün en iyi servisi sunabilmek için canla başla çalışıyor” dedi.



TripAdvisor Flights Genel Müdürü Bryan Saltzburg ise, “Travelers’ Choice® Ödülleri’nde ilk kez dağıttığımız havayolu ödülleriyle yolcuların uçak seyahatlerinde TripAdvisor topluluğunun tecrübelerine dayanarak en bilinçli şekilde karar vermelerine yardımcı olacak. TripAdvisor topluluğu tarafından dünyanın en iyi havayolu seçilmek, Emirates için büyük bir onur olmakla birlikte havayolunun, müşterilerine muhteşem ayrıcalıklar sunma hedefiyle de örtüşüyor” diye konuştu.