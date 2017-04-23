ESA-Roscosmos Ay da su arayacak

Avrupalı bilim insanları Ay'da yaşam alanı kurulması yolunda Rus bilim insanlarına katılacaklarını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, ESA, Ay'da insan yaşamı için gerekli olan su, yakıt ve oksijen üretimi için hammadde kaynaklarının aranacağı Rus Luna 27 projesinde navigasyon desteği verecek.

Luna 27 robot sistemi, Ay'ın karanlık tarafındaki Güney Kutbu-Aitken havzasına iniş yaparken, ESA, kameralı ve lazerli yönlendirme özelliğine sahip pilot sistemi ile araştırma için en uygun noktayı belirleyecek.

ESA, ayrıca Ay yüzeyinde açılan deliklerle edinilen bulguları incelemek için bir laboratuvar kuracak.

Projenin baş araştırmacılarından Moskova Uzay Araştırmaları Enstitüsü Profesörü İgor Mitrofanov'un açıklamasına göre, Luna 27, 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin başlattığı araştırma projesinin devamı niteliğinde.

Bu arada bilim insanları ve mühendisler proje için incelemeler başlatmasına rağmen Avrupalı yetkililer, ESA'nın Luna 27'ye dahil olma kararını 2016 yılı sonlarında onaydan geçirecek.

GÜNEY KUTBU İNSAN YAŞAMI İÇİN DAHA MÜSAİT

Rus uzmanların açıklamalarına göre, hem güneş ışını alan, hem de donmuş su bulma ihtimalinin yüksek olduğu gölgelik alanların bulunduğu Ay'ın güney kutbu, insanlı bir üs kurulması için daha uygun. Zira güneş ışınları ile enerji elde edilirken, gölgelik alanlarda da uzay araçları korunabilecek.