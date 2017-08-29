G.Kore'den, K.Kore'ye misilleme

Edinilen bilgilere göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait 4 tane F-15 savaş uçağı MK-84 tipi bombayı Kuzey Kore sınırına yakın bir bölgeye attı.



Güney Kore F-15'lerinin 8 adet MK-84 tipi bomba attığı rapor edildi.



Güney Kore'nin bu hamlesi sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füze fırlatmasının ardından gerçekleşti ve Kuzey Kore'ye bir gözdağı verilmesi şeklinde yorumlandı.



Kuzey Kore sabah saatlerinde tanımlanamayan bir füze fırtlatmış ve bu füze Japonya'nın üzerinden geçerek Japon denizine düşmüştü.



Ayrı Güney Kore, Kuzey Kore'nin altıncı kez nükleer denemeye hazırlanıyor olabileceğini açıkladı.



Bu gelişmelerden sonra ABD, Japonya ve Güney Kore'nin acil olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı talep ettiği açıklandı.