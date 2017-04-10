Gümüşhane Bayburt Salyazı Havalimanı temeli atılıyor

Salyazı Havalimanı Projesi Hayata Geçiyor 1 saat önce Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane Bayburt Salyazı Havalimanı projesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Yakın bir zamanda temelini atacağız" dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, yakın bir zamanda temelini atmak suretiyle Gümüşhane Bayburt Salyazı Havalimanı projesine başlanacağı müjdesini verdi. İstanbul'da Avcılar Gümüşhane ve Bayburtlular dernekleri ile bir araya gelen Ağbal, havalimanı projesiyle ilgili çalışmaların tamamladığını belirtti.



Ağbal, şu anda Kalkınma Bakanlığı'nın projeyle ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ben de konuyu yakından takip ediyorum. İnşallah yakın bir zamanda Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkacak, ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız da burada bu ihaleyi yapacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.