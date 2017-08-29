İngiltere çöpten uçak yakıtı üretecek

İngiliz parlamentosu, çöplerin uçak yakıtı olarak kullanılabilmesi için kurulacak bir araştırma ekibi için 22 milyon sterlin harcamaya hazırlanıyor.



Daha önce de ultra düşük karbon emisyonuna sahip elektrikli araçlara fon ayırıp, 2040'a kadar benzin ve dizelli araçları yasaklayacağını açıklayan İngiltere'nin bu projesinin ihalesi için en az 70 grup tâlip olduğunu açıkladı.



İngiliz Ulaştırma Bakanı Jesse Norman, karbon emisyonunu azaltmaya ve çevre dostu yakıtları teşvik etmeye kararlı olduklarını söyleyerek, "Birleşik Krallık'taki her yeni aracın 2040'a kadar sıfır emisyon performansı göstermesini istiyoruz. Bu süre uçaklar için daha uzun olabilir" dedi.



Bakanlık'a göre çöpten üretilen düşük karbonlu yakıtlar İngiliz ekonomisine 2030'a kadar 600 milyon sterline mâl olup, 9 bin 800 yeni istihdam alanı yaratacak.



Hedef sera gazının biriktirmek



Hâlihazırda Avrupa ve Kuzey Amerika'da atık yakıtlar, jetler için kullanılıyor. Çöp sahalarındaki düşük oksijen seviyesinde ortaya çıkan gaz, sıvı yakıt hâline dönüştürülebiliyor.



İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre çöp yakıtlar, fosil yakıtlardan yüzde 90 daha karbon salınımına neden oluyor.



İngiliz hükümetinin 2050 hedefi ise sera gazı emisyonlarını yüzde 80'e kadar azaltmak.