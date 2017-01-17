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IŞİD Deyr ez-Zor’dahava üssünü kuşattı

IŞİD militanlarının Suriye’nin kuzeyindeki Deyr ez-Zor’da bulunan bir hava üssünü kuşattığı belirtildi.

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Teröristlerin daha önce Suriye ordusunun kontrolünde bulunan bölgelerde ilerleme kaydettiğini ifade eden Al Mayadeen televizyonu, militanların bu sayede hava üssüne yaklaşmayı başardığını aktardı.

Deyr ez-Zor hava üssü, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan kenti 2014’ten bu yana abluka altında tutan IŞİD’e yönelik olarak Suriye ordusunun kurduğu son savunma hattı üzerinde bulunuyor.

IŞİD, ulaşım yollarını kestiği kente helikopterlerle yardım ve malzeme ulaştırılmasında kullanılan havalimanına sıklıkla saldırı düzenlese de, Suriye ordusu bölgedeki militanlarla mücadelesine başarılı bir şekilde devam ediyor.

Suriye ordusu, gün içinde düzenlediği operasyonlarda da Deyr ez-Zor’a 45 kilometre mesafede 18 IŞİD militanını etkisiz hale getirmişti.

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