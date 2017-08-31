Jetblue Philadelphia’ya acil iniş yaptı

103 yolcusuyla Boston’dan havalanan uçakta, kokpit ekibi Philadelphia Havalimanı’na uçakta yangın ikazı bildirerek acil inişe geçti.



Kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra acil iniş yapan uçağın pilotları, bavulların bulıunduğu kuyruk kargo bölümünü kontrol için acil servis talep etti.



Yapılan inceleme sonucunda kargo bölümünde herhangi bir yangın veya ısı tespitine rastlanmadığı açıklandı.



Olayı sosoyal medyadan paylaşan bazı yolcular, pilotun yangın ikazı nedeniyle acil inişe geçtikleri anonsunun panik yarattığını söyledi.



Uçağın 3.5 saatlik gecikmenin ardından Atlanta’ya vardığı öğrenildi.