Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

JFK Havalimanı'nda yangın

Dün öğleden sonra New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanında başlayan yangın gecikmelere neden oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

New York ve New Jersey Liman Otoritesi, . Terminal 4’te bulunan Panda Express restoranı mutfağında çıkan yangının paniğe neden olduğunu ve terminalin dumanla dolduğunu bildirdi.

Önemli gecikmeler yaşanırken polis çağrıldı. Terminal tahliye edildi. İtfaiye ekipleri terminalin çatısına çıkarak yangının büyümesini önledi.

Yolcuların ortak şikayeti, pek çok polis olmasına rağmen, soruları cevaplandıracak veya yönlendirecek havaalanı çalışanı olmamasıydı. Yaralanan olmadığı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktorlar ameliyat masasında maç izledi

Doktorlar ameliyat masasında maç izledi

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA