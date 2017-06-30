JFK Havalimanı'nda yangın

New York ve New Jersey Liman Otoritesi, . Terminal 4’te bulunan Panda Express restoranı mutfağında çıkan yangının paniğe neden olduğunu ve terminalin dumanla dolduğunu bildirdi.



Önemli gecikmeler yaşanırken polis çağrıldı. Terminal tahliye edildi. İtfaiye ekipleri terminalin çatısına çıkarak yangının büyümesini önledi.



Yolcuların ortak şikayeti, pek çok polis olmasına rağmen, soruları cevaplandıracak veya yönlendirecek havaalanı çalışanı olmamasıydı. Yaralanan olmadığı bildirildi.