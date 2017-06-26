Jupiter'in etrafındaki uydular 69 oldu

Şimdilik öze bir isme sahip olmayan uydular keşif tarihlerine göre S/2016 J 1 ve S/2017 J 1olarak etiketlendiler.



Buradaki “S” uydu (satellite) anlamına gelirken, “J” ise Jüpiter’i ifade ediyor.



rasyonalist.org’da yer alan habere göre, keşifleri, Carnegie Bilim Enstitüsü’nden Scott Sheppard tarafından yönetilen bir ekip gerçekleştirdi.



İki uydunun da 1 ila 2 kilometre arasında büyüklüğe sahip olduğu düşünülüyor. Yörüngeleri ise Jüpiter’den sırasıyla 21 milyon ve 24 milyon kilometre uzaklıkta.



Sheppard, uyduların ilk olarak Mart 2016 ve Mart 2017 tarihlerinde gözlendiğini ve konumlarının Hawaii’deki Mauna Kea’da bulunan Subaru teleskobu tarafından doğrulandığını açıkladı.



Bu gök cisimleri Güneş Sistemi dışında dokuzuncu gezegeni bulmak için yapılan bir araştırma sırasında bulunurken, yetkililer daha fazlasının da bulunabileceği düşünülüyor.



Bulunan iki uydu, en son yine Sheppard’ın ekibinin iki uydu keşfettiği 2011 yılından bu yana Jüpiter’in etrafında keşfedilen ilk uydular.



Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter aynı zamanda en çok uyduya sahip gezegen. Onu 62 uydusuyla Satürn takip etmekte.