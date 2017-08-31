Kore hava sahasında uçtular

ABD ve Güney Kore'nin bomba yüklü uçakları Kore yarımadası üzerinde uçuş yaptı.



Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore savaş uçaklarının Kore yarımadası üzerinde ortak bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, iki B-1B bombardıman uçağı, dört F-15 savaş uçağı ve dört F-35B savaş uçağının Kore yarımadası üzerinde uçuş yaptıkları belirtildi.



Açıklamada, bombardıman ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen tatbikatın, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine "güçlü bir cevap" niteliği taşıdığı ifade edildi.



Güney Kore, füze denemesinin ardından Kuzey'den gelecek olası saldırıya karşı ABD'li muhataplarından Guam'daki Amerikan B-1B bombardıman uçaklarının ülkesine konuşlandırılmasını talep etmişti.



Seul'e destek için ABD'nin B-1B'ler dışında B-52 bombardıman uçakları, füzesavarlar, nükleer denizaltıları ve uçak gemilerini bölgeye sevk edilebileceği belirtiliyor.



Konunun, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Güney Koreli mevkidaşı Song Young-moo ile Pentagon'da yapması beklenen görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.



Pentagon yetkilileri ise olası askeri takviyenin neleri içereceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.