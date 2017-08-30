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Latam'ın uçağı inişte kuşlara çarptı

Arjantinli LATAM Havayollarının Buenos Aires-Rio Hondo seferini yapan uçağı son yaklaşmada şiddetli doluya yakalandı.

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Buenos Aires'den kalkan A320 tipi uçak, Rio Hondo Havalimanı için son yaklaşmalara geldiği esnada şiddetli doluya yakalandı.

Uçak seferini devam ederken, Rio Hondo Havalimanı'na sorunsuz teker koydu.

Olay kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, uçağın radom kısmında ise hasar meydana geldi.

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