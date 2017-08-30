Londra Gatwick'te güvenlik açığı

Londra'nın Gatwick Havalimanı'ndan Berlin'in Schönefeld Havalimanı'na seyahat etmekte olan 23 yaşındaki Randall, evden çıkarken dikkatsizlik sonucu yanına kendi pasaportu yerine kız arkadaşı olan 34 yaşındaki Charlotte Bull'un pasaportunu aldı.



Havalimanı güvenlik noktasından herhangi bir sorunla karşılaşmadan geçen Randall, kabin ekibine uçuş evraklarını göstermesinin ardından uçağa bindi.



Berlin'e ulaşana kadar herhangi bir engellemeyle karşılaşmadığını söyleyen Randall durumu şu ifadelerle anlattı:



"Son derece terdirgin edici. Kimliğimi kontrol etmeleri gerekirdi. Ama etmediler. Üstelik Charlotte'a hiç benzemiyorum."



Berlin'de 90 dakika boyunca sorgulandı



Durumu Berlin'e indiğinde fark eden Randall, Alman yetkililere durumu anlattıktan sonra tüm yolcuların kontrol işlemleri bitene kadar bir kenarda bekletildi.



Ardından polis tarafından 90 dakika boyunca sorgulandı. Sorgunun ardından Almanya'ya tek günlük geçici seyahat vizesiyle girmesine izin verildi.



Mclaren'in Formula 1 teknisyeni olarak çalışan Randall, Berlin'e motosiklet yarışı izlemek için seyahat ediyordu. Aynı etkinlik için Berlin'e gelen bir meslektaşının Randall'a pasaportunu getirmesiyle sorun çözüldü.



Bir easyjet sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada online seyahat bilgilerinin doğru olarak girildiği, ancak kabin ekibinin ‘görsel kimlik tespiti'nin bu hatayı doğurduğunu söyledi.



Sözcü, yolcunun nasıl yanlış kimlik bilgileriyle uçağa binebildiğini araştıracaklarını söyledi.



İlk değil



Bu olaydan yaklaşık bir ay önce, Ibiza'dan Manchester'a seyahat eden 27 yaşındaki Scott Morgan, uçağa arkadaşı Dominic Carrol'ın pasaportuyla bindiğini açıklamıştı.



Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik açığı sebebiyle British Airways konuyla ilgili soruşturma başlatmış, Manchester Havalimanı güvenlik yetkileri de olayı araştırdığı açıklamasını yapmıştı.