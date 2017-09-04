Odesa'da yeni terminal THY uçuşuyla açıldı

Edinilen bilgilere göre 2 Eylül günü THY'nin B737-800 tipi uçağıyla yapılan, İstanbul-Odesa seferiyle yeni terminal binasıda hizmete açılmış oldu.



Odesa Havalimanı Genel Sekreteri Pavlo Prusak yeni terminalin İstanbul'dan gelen ilk yolcularını karşılarken yaptığı açıklamada, "Bugün Odesa Havalimanı'nın kapasitesini ve hizmet kalitesini en yüksek seviyede artıracak terminal binasının açılışından büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.



Prusak'ın verdiği bilgilere göre yeni terminal binası check-in kontuarıyla bir saatte bin yolcuya hizmet verme kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.



Yeni terminalde şuan sadece iniş yapan uçakların yolcularına hizmet verildiği, kalkışların ise eski terminalden yapıldığı ancak kısa süre içerisinde tüm işlemlerin yeni terminalden yapılacağı belirtildi.