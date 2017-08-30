Polonya Rusya'dan serbest erişim istedi

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bartosz Cichocki, Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev’e diplomatik nota teslim etti ve Smolensk faciasının meydana geldiği bölgeye erişim zorluklarından dolayı endişelerini bildirdi.



Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde 29 Ağustos tarihinde yayınlanan açıklamada, “Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bartosz Cichocki, bugün Rusya Federasyonu Büyükelçilisi Sergey Andreyev ile yaptığı görüşme esnasında kendisine diplomatik notayı teslim etti ve Polonya’nın 10 Nisan 2010 tarihinde Smolensk yakınında hükümet uçağının kaza yaptığı bölgeye erişimin zor olması nedeniyle endişelerini iletti” denildi.



Ayrıca Polonya temsilcileri, Smolensk faciasının meydana geldiği yerde anıt kurulmasının planlandığını hatırlatarak bu bağlamda iki ülkenin yükümlülüklerini dile getirdi.



Bartosz Cichocki, çelişkili konular biriktiğinden dolayı günümüzde taraflar arasında farklı düzeyde diyalogun çok önemli olduğunu belirtti.



Eski Polonya Devlet Başkanı Kaczynski’yi taşıyan “Tupolev 154” tipi uçak, 10 Nisan 2010 tarihinde Rusya‘nın Smolensk Havaalanı’na inerken ormanlık alana düşmüş, kazada 95 kişi hayatını kaybetmişti.



Polonyalı yetkililer, kazaya yoğun sisin yanı sıra Polonyalı pilotlar ile Rus hava trafik kontrolörlerinin hatasının neden olduğunu açıklamıştı.



Rusya’nın uçağın enkazını iade etmemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin yükselmesine yol açmıştı.