Qatar Airways'ten BA'ye destek
1 Temmuz’da British Airways’in kabin memurlarının greve gidecek olması, İngiliz havayoluna farklı önlem aldırdı.
BA, grev boyunca yolcuların mağduriyetini önlemek amacıyla Qatar Airways’ten ekibiyle birlikte uçak kiralama yoluna gitti.
Havayolu bu amaçla, İngiltere sivil havacılık otoritesine başvurarak iki ay boyunca Qatar Airways’den 9 adet A321 veya A320 uçakarını kiralama konusunda izin istedi.
Onay çıkarsa her ikisi de Oneworld üyesi olan şirketlerden Qatar, British’i grev süresince rahatlatacak.
Havayolu bu amaçla, İngiltere sivil havacılık otoritesine başvurarak iki ay boyunca Qatar Airways’den 9 adet A321 veya A320 uçakarını kiralama konusunda izin istedi.
Onay çıkarsa her ikisi de Oneworld üyesi olan şirketlerden Qatar, British’i grev süresince rahatlatacak.
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