ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Qatar Airways'ten BA'ye destek

1 Temmuz’da British Airways’in kabin memurlarının greve gidecek olması, İngiliz havayoluna farklı önlem aldırdı.

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BA, grev boyunca yolcuların mağduriyetini önlemek amacıyla Qatar Airways’ten ekibiyle birlikte uçak kiralama yoluna gitti.

Havayolu bu amaçla, İngiltere sivil havacılık otoritesine başvurarak iki ay boyunca  Qatar Airways’den  9 adet A321 veya A320 uçakarını kiralama konusunda izin istedi.

Onay çıkarsa her ikisi de Oneworld üyesi olan şirketlerden Qatar, British’i grev süresince rahatlatacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA