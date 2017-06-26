Qatar Airways'ten BA'ye destek

BA, grev boyunca yolcuların mağduriyetini önlemek amacıyla Qatar Airways’ten ekibiyle birlikte uçak kiralama yoluna gitti.



Havayolu bu amaçla, İngiltere sivil havacılık otoritesine başvurarak iki ay boyunca Qatar Airways’den 9 adet A321 veya A320 uçakarını kiralama konusunda izin istedi.



Onay çıkarsa her ikisi de Oneworld üyesi olan şirketlerden Qatar, British’i grev süresince rahatlatacak.