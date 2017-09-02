Rusya, 'Bu hafta 27 keşif uçağı engelledik'

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde Rusya sınırlarında keşif uçuşu yapan 24 uçak belirlendi.



Söz konusu uçakların 16'sı Rusya'nın batı sınırlarında uçuş yapıyordu.



Açıklamada, Rus uçaklarının ‘ülke sınırlarındaki hedeflerin yolunu kesmek için son bir hafta içerisinde sekiz sorti gerçekleştirdiği' kaydedildi.